बिग बॉस 19 का 33वां दिन, 10 तस्वीरों में देखें किसने-किसे क्या कहा?

बिग बॉस 19 के 33वें दिन में घरवालों के बीच लड़ाइयों से लेकर नेहल चुडासामा की बिग बॉस हाउस में सीक्रेट रूम से वापसी की झलक 10 तस्वीरों में देखें. 

Read Time: 3 mins
बिग बॉस 19 का 33वां दिन, 10 तस्वीरों में देखें किसने-किसे क्या कहा?
बिग बॉस 19 में 33वें दिन क्या हुआ 10 तस्वीरों में देखें.
नई दिल्ली:

टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में बिग बॉस के घर में 33वें दिन ड्रामा, रणनीति और सरप्राइज देखने को मिले हैं. जहां एक तरफ नॉमिनेशन के झटकों से लेकर तीखी झड़प तो वहीं एक नए टास्क में घरवालों के कई राज खुलते हुए नजर आए. लेकिन इन सबके बीच, जो ट्विस्ट बिग बॉस लेकर आए वो था सीक्रेट रूम से निकलने के बाद बिग बॉस हाउस में नेहल चुडासामा की एंट्री, जिसने घरवालों को हैरान कर दिया. हालांकि इससे पहले बिग बॉस हाउस में कई बवाल देखने को मिले. तो आइए आपको दिखाते हैं 10 फोटो में बिग बॉस 19 के 33 वें एपिसोड की झलक...

फरहाना और अभिषेक की लड़ाई

Latest and Breaking News on NDTV

दिन की शुरुआत कैप्टेंसी पार्टी टास्क के साथ हुई, जिसमें पहले राउंड में, एक कैमरामैन को पार्टी ग्लास पहनकर घरवालों की 10 तस्वीरें क्लिक करनी थीं. ट्विस्ट था कि सभी तस्वीरों में, सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाले चार सदस्य कैप्टेंसी की दौड़ से बाहर हो जाते.

Latest and Breaking News on NDTV

इस टास्क में अशनूर और फरहाना ने संचालक की भूमिका निभाई और आखिर में अमाल, तान्या, जीशान और बसीर दौड़ से बाहर हो गएय जबकि डिस्को राउंड में फरहाना ने एक स्टूल रोक दिया, जिससे अभिषेक के साथ तीखी बहस छिड़ गई. 

Latest and Breaking News on NDTV

घी को लेकर हुआ हंगामा

Latest and Breaking News on NDTV

रसोई में हुआ झगड़ा तब और बढ़ गया जब कुनिका ने तान्या पर घी खोलने और रसोई की व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया. तान्या ने इससे साफ इनकार किया और कहा कि उसने ऐसा नहीं किया. इसके चलते बहस शुरू हुई और घरवालों ने बीच-बचाव करके उन्हें शांत किया. 

कैप्टन्सी टास्क में चुगली करने वालों की खुली पोल

Latest and Breaking News on NDTV

बिग बॉस ने घरवालों को एक मूवी नाइट से सरप्राइज दिया, जहां घरवालों के चुगली वाले वीडियो को दिखाया गया. पहली क्लिप में मृदुल गौरव को बता रहा है कि तान्या "नकली" है. वहीं अभिषेक ने पहले बजर दबाया, सही जवाब दिया और कुनिका को रेस से बाहर कर दिया. 

Latest and Breaking News on NDTV

दूसरी क्लिप में बसीर, ज़ीशान और अमाल ने आवेज पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते नजर आए, जिसके बाद गौरव ने पहले बजर दबाया और अभिषेक को रेस से बाहर कर दिया. इसके चलते आवेज और बसीर के बीच लड़ाई देखने को मिली. 

नेहल की हुई घर में वापसी

Latest and Breaking News on NDTV

बिग बॉस ने लेटेस्ट एपिसोड में खुलासा किया कि नेहल सीक्रेट रूम में फैसले ले रही थी. उसे वापस आने के लिए कहा गया. इसके साथ ही, कप्तानी के लिए फराहना और गौरव के बीच आखिरी मुकाबला तय हुआ. 

तान्या ने मृदुल का किया सामना 

Latest and Breaking News on NDTV

तान्या ने क्लिप में मृदुल की टिप्पणियों को लेकर उनसे सीधे बात की और कहा कि उनकी निजी जिंदगी और उनके बॉयफ्रेंड को इस खेल में घसीटना गलत है. उन्होंने मृदुल से साफ़ कहा, "तुम मेरे बॉयफ्रेंड्स को जानते तक नहीं, कोई अनजान आदमी तुम्हें बेतुकी बातें कह रहा है." इसके बाद तान्, जीशान के सामने रोने लगती हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

नेहल के आते ही हुआ हंगामा

Latest and Breaking News on NDTV

घर में एंट्री करते ही नेहल ने आवेज को सांत्वना दी. जबकि अभिषेक को बताया कि वह नेगेटिव लग रहा है, और अमाल पर कई आरोप लगाए, जिसके चलते घर में हंगामा देखने को मिला है.  

