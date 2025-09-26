बिग बॉस 19 का 33वां दिन, 10 तस्वीरों में देखें किसने-किसे क्या कहा?

टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में बिग बॉस के घर में 33वें दिन ड्रामा, रणनीति और सरप्राइज देखने को मिले हैं. जहां एक तरफ नॉमिनेशन के झटकों से लेकर तीखी झड़प तो वहीं एक नए टास्क में घरवालों के कई राज खुलते हुए नजर आए. लेकिन इन सबके बीच, जो ट्विस्ट बिग बॉस लेकर आए वो था सीक्रेट रूम से निकलने के बाद बिग बॉस हाउस में नेहल चुडासामा की एंट्री, जिसने घरवालों को हैरान कर दिया. हालांकि इससे पहले बिग बॉस हाउस में कई बवाल देखने को मिले. तो आइए आपको दिखाते हैं 10 फोटो में बिग बॉस 19 के 33 वें एपिसोड की झलक...

फरहाना और अभिषेक की लड़ाई

दिन की शुरुआत कैप्टेंसी पार्टी टास्क के साथ हुई, जिसमें पहले राउंड में, एक कैमरामैन को पार्टी ग्लास पहनकर घरवालों की 10 तस्वीरें क्लिक करनी थीं. ट्विस्ट था कि सभी तस्वीरों में, सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाले चार सदस्य कैप्टेंसी की दौड़ से बाहर हो जाते.

इस टास्क में अशनूर और फरहाना ने संचालक की भूमिका निभाई और आखिर में अमाल, तान्या, जीशान और बसीर दौड़ से बाहर हो गएय जबकि डिस्को राउंड में फरहाना ने एक स्टूल रोक दिया, जिससे अभिषेक के साथ तीखी बहस छिड़ गई.

घी को लेकर हुआ हंगामा

रसोई में हुआ झगड़ा तब और बढ़ गया जब कुनिका ने तान्या पर घी खोलने और रसोई की व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया. तान्या ने इससे साफ इनकार किया और कहा कि उसने ऐसा नहीं किया. इसके चलते बहस शुरू हुई और घरवालों ने बीच-बचाव करके उन्हें शांत किया.

कैप्टन्सी टास्क में चुगली करने वालों की खुली पोल

बिग बॉस ने घरवालों को एक मूवी नाइट से सरप्राइज दिया, जहां घरवालों के चुगली वाले वीडियो को दिखाया गया. पहली क्लिप में मृदुल गौरव को बता रहा है कि तान्या "नकली" है. वहीं अभिषेक ने पहले बजर दबाया, सही जवाब दिया और कुनिका को रेस से बाहर कर दिया.

दूसरी क्लिप में बसीर, ज़ीशान और अमाल ने आवेज पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते नजर आए, जिसके बाद गौरव ने पहले बजर दबाया और अभिषेक को रेस से बाहर कर दिया. इसके चलते आवेज और बसीर के बीच लड़ाई देखने को मिली.

नेहल की हुई घर में वापसी

बिग बॉस ने लेटेस्ट एपिसोड में खुलासा किया कि नेहल सीक्रेट रूम में फैसले ले रही थी. उसे वापस आने के लिए कहा गया. इसके साथ ही, कप्तानी के लिए फराहना और गौरव के बीच आखिरी मुकाबला तय हुआ.

तान्या ने मृदुल का किया सामना

तान्या ने क्लिप में मृदुल की टिप्पणियों को लेकर उनसे सीधे बात की और कहा कि उनकी निजी जिंदगी और उनके बॉयफ्रेंड को इस खेल में घसीटना गलत है. उन्होंने मृदुल से साफ़ कहा, "तुम मेरे बॉयफ्रेंड्स को जानते तक नहीं, कोई अनजान आदमी तुम्हें बेतुकी बातें कह रहा है." इसके बाद तान्, जीशान के सामने रोने लगती हैं.

नेहल के आते ही हुआ हंगामा

घर में एंट्री करते ही नेहल ने आवेज को सांत्वना दी. जबकि अभिषेक को बताया कि वह नेगेटिव लग रहा है, और अमाल पर कई आरोप लगाए, जिसके चलते घर में हंगामा देखने को मिला है.