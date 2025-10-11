Bigg Boss 19: अपने पहले वीकेंड के वार में 'रेड फ्लैग' बनी मालती चाहर, घरवालों ने जमकर की बुराई

शनिवार के वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान कई कंटेस्टेंट की क्लास लगाने वाले हैं. मालती चाहर के लिए उनका पहला वीकेंड का वार धमाकेदार रहने वाला है क्योंकि कंटेस्टेंट ने उन्हें 'रेड फ्लैग' घोषित कर दिया है. साथ ही शो में फरहाना की कैप्टेंसी भी जल्द उनके हाथों से जाने वाली है क्योंकि बिग बॉस ने नया कैप्टन चुनने का ऐलान कर दिया है.बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार के दो नए प्रोमो जारी हुए हैं. पहले प्रोमो में सलमान खान मालती से कहते हैं कि आपकी एंट्री बीच सीजन में हुई है, तो ऐसे में कुछ घरवालों को इनसिक्योरिटी जरूर हुई होगी. सलमान घरवालों से सवाल करते हैं कि मालती ग्रीन फ्लैग हैं या रेड फ्लैग. ज्यादातर घरवाले मालती को रेड फ्लैग देते हैं, लेकिन फरहाना मालती को ग्रीन फ्लैग देती हैं. सलमान कहते हैं कि आपके आने से घरवालों को मिर्ची तो लगी है.

जबकि दूसरे प्रोमो में सलमान खान तान्या मित्तल की क्लास लगा रहे हैं, क्योंकि उनका अब रोना-धोना और सिम्पथी कार्ड ज्यादा हो रहा है. प्रोमो में सलमान तान्या से कहते हैं, "तान्या, सेंटर ऑफ अटेंशन और सिम्पथी कार्ड खेलने का क्या कारण है?" तान्या कहती है, "अब मैं क्या करूं, मेरा जल्दी रोना निकल जाता है." सलमान आगे कहते हैं, "जो मुद्दे बाकी लोगों के लिए आम सी बात होती है, वही मुद्दे आपके लिए बड़े क्यों हो जाते हैं, और ये आप किस बात की धमकी देती रहती हैं कि अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी…आपको जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता."

नॉमिनेशन की बात करें तो इस हफ्ते नीलम गिरी, मृदुल तिवारी, जीशान कादरी, प्रणित मोरे, अशनूर कौर, और बसीर अली पर नॉमिनेशन की तलवार लटकी है. सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि इस हफ्ते नीलम गिरी और जीशान कादरी घर से बाहर हो सकते हैं, लेकिन इस एविक्शन की कोई पुष्टि नहीं हुई. शो में फरहाना भट्ट की कैप्टेंसी भी खतरे में है. जल्द ही शो में नए कैप्टन को चुनने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.