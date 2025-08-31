विज्ञापन

भोजपुरी क्वीन नीलम गिरी के टॉप 5 वायरल सॉन्ग्स, जो बने फैंस की पहली पसंद

नीलम गिरी ने भोजपुरी इंडस्ट्री में धमाल मचाया हुआ है. उनका हर गाना रिलीज होते ही वायरल हो जाता है. ये हैं एक्ट्रेस के पांच वायरल भोजपुरी गाने.

भोजपुरी क्वीन नीलम गिरी के टॉप 5 वायरल सॉन्ग्स, जो बने फैंस की पहली पसंद
भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी के गानों के दीवाने हैं फैंस
भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी सलमान खान के शो में एंट्री कर चुकी हैं. शो 24 अगस्त को शुरू हुआ है नीलम गिरी ने जबरदस्त एंट्री ली है. प्रीमियर के दिन ही उन्होंने पूरी लाइमलाइट लूट ली है. फैंस उन्हें पहली बार देखकर ही दीवाने हो गए हैं. नीलम ने घाघरा-चोली पहनकर एंट्री की थी और जैसे ही वो आईं तो सभी की नजरें उन्हीं पर टिक गईं. बिग बॉस के शो में नीलम भोजपुरी तड़का लगाती नजर आएंगी. बिग बॉस में अब तक कई भोजपुरी स्टार आ चुके हैं और नीलम अपने स्टाइल से सभी को इंप्रेस करने वाली हैं. नीलम ने कई शानदार फिल्मों में और म्यूजिक वीडियो में काम किया है. उनके गाने आते ही वायरल हो जाते हैं. आइए आपको नीलम गिरी के टॉप 5 गाने बताते हैं.

सईया मिलल लडिकइयां

नीलम गिरी और पवन सिंह की जोड़ी हिट है. दोनों ने साथ में कई फिल्मों और गानों में काम किया है. उनका गाना सईया मिलल लडिकइयां जबरदस्त वायरल हुआ था. इस गाने में नीलम का ग्लैमरस लुक देखने को मिला था. पवन और नीलम के इस गाने को यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज मिले थे.

खेसारी लाल यादव के साथ नीलम गिरी खूब काम कर चुकी हैं. दोनों के साथ में कई म्यूजिक वीडियो आए हैं जो वायरल हुए हैं. हाल ही में उनका गाना गुलरी के फूल आया था. जिसमें दोनों का डांस देखकर फैंस खुश हो गए थे.


पिपरा के भूत

नीलम गिरी ने प्रवेश लाल यादव के साथ भी काम किया है. खास बात है कि उनकी जोड़ी हर एक्टर के साथ खूब जचती है. 6 महीने पहले प्रवेश और नीलम का गाना पिपरा के भूत आया था. जिसमें दोनों जबरदस्त डांस करते हुए नजर आए थे. इस गाने को 52 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

