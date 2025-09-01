BIGG BOSS 19: सेलिब्रेटी मास्टरशेफ विनर गौरव खन्ना ने खाना बनाने से किया इनकार, ट्रोलर्स बोले- फर्जी बावर्ची  

टीवी के स्टार एक्टर और सेलिब्रेटी मास्टरशेफ (2025) सीजन 1 के विजेता गौरव खन्ना इन दिनों बिग बॉस 19 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं. अब बिग बॉस 19 के घर में इस बात पर झगड़ा हो गया है कि उन्होंने खाना बनाने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा है कि उन्हें इंडियन खाना बनाने नहीं आता है. कुनिका सदानंद ने घर का पहला कैप्टन बनते ही गौरव के हाथ में किचन सौंप दिया था. गौरव ने घर की पहली कप्तान से साफ शब्दों में कहा दिया कि उन्हें भारतीय खाना बनाना नहीं आता और एक्टर ने यह भी कहा कि उन्हें शो में सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया कि वह सेलिब्रेटी मास्टरशेफ के विनर हैं और खाना बनाने का काम करेंगे.



सेलिब्रेटी मास्टरशेफ विनर खाना बनाने से किया इनकार

बिग बॉस 19 के अपडेट्स में गौरव ने मृदुल तिवारी से बात की और कहा, 'काम तो मैं अच्छा करता हूं, बस इसी बात का गुरूर है, खाना बनाने का मेरा मन नहीं हैं, और मुझे इंडियन खाना बनाना आता भी हैं, मैंने सेलिब्रेटी मास्टरशेफ इस शो में खाना बनाने के लिए थोड़ी ना जीता है, अब तुम्हें कहें कि एक्टर हो, एक्टिंग करो सारा दिन, वो लोगों ने देख लिया है कि मुझे कुकिंग कितनी आती है, इस शो में उन्हें मेरा चरित्र देखना है'. अपने इस व्यवहार पर गौरव को खरी-खरी भी सुनने को मिल रही है. सोशल मीडिया पर बिग बॉस 19 के घर से वायरल गौरव के इस वीडियो पर यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.



लोगों ने गौरव को कहा फर्जी बावर्ची

एक ने लिखा है, 'इसका मतलब मास्टरशेफ स्क्रिप्टेड शो था, गौरव को डर है कि अगर घरवालों को उनका खाना पसंद नहीं आया तो उनका मान गिर जाएगा, इसलिए वह बनाने से डर रहे हैं. एक और लिखता है, 'मौजूदा सेलिब्रिटी मास्टरशेफ विनर होने के नाते, उन्हें मास्टरशेफ के सामने खुद को चुनौती देने में कोई संदेह नहीं है, वह नहीं चाहते कि कोई भी उनके मौजूदा कुकिंग कौशल के आधार पर उनकी जीत पर सवाल उठाए'. कईयों ने उन्हें फर्जी बावर्ची तक कह दिया.



गौरव की टीम ने किया बचाव

इस बीच गौरव का बचाव करने उनकी टीम उतरी और एक एक्स पोस्ट जारी किया. गौरव के हवाले से इस एक्स पोस्ट में लिखा है, 'एक बात साफ कर दें कि मास्टरशेफ और बिग बॉस की कुकिंग एक जैसी नहीं है, मास्टरशेफ में गौरव खन्ना ने मार्गदर्शन के साथ काम किया और एक प्लेट में एक डिश बड़ी ही कुशलता से तैयार की, बिग बॉस में लोगों के लिए रोजाना खाना बनाना होता है, बिना किसी निगरानी के'.