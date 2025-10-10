'Bigg Boss 19': बसीर अली ने तान्या मित्तल को किया एलिमिनेट, बोले- मानसिक स्थिति...

बिग बॉस 19 के आगामी एपिसोड में घरवालों को कप्तानी की दौड़ से बाहर होने के लिए दो दावेदारों का चयन करना होगा. बसीर अली ने तान्या मित्तल को उनकी "बहुत अशांत भावनात्मक स्थिति" का कारण बताते हुए एलिमिनेट किया. चैनल द्वारा इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक प्रोमो में घरवाले असेंबली रूम में इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बिग बॉस की आवाज़ में कहा गया कि "चार दावेदारों में से उन दो के नाम लिखो जिन्हें तुम कप्तान नहीं बनाना चाहते."

गौरव खन्ना तान्या और शहबाज़ का नाम लेते हैं. नीलम अशनूर कौर और नेहल चुडासमा को चुनती हैं. नेहल का कारण बताते हुए, नीलम कहती हैं कि वह "आक्रामक" हो जाती है. ज़ीशान क़ादरी अपनी दोस्तों तान्या और अशनूर का नाम लेते हैं. फिर बसीर कहते हैं, "तान्या की मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है." बदला लेते हुए, नेहल कहती है, "शहबाज़ में नेतृत्व के गुण नहीं हैं, तान्या उसके लायक नहीं है," तान्या फिर जवाब देती है, "नेहल... मैं चाहकर भी उसे पसंद नहीं कर सकती. अशनूर... अभिषेक की कप्तानी में वह कप्तान बन गया है."

तान्या की वजह सुनकर अशनूर का चेहरा लाल हो जाता है, वह कहती है, "यह बहुत ही बेकार वजह है." कैप्शन में लिखा था, "रणनीति, योजना और राजनीति का बेहतरीन मिश्रण, कप्तानी के लिए घरवालों की लड़ाई शुरू! बिग बॉस' के घर में इस समय गौरव खन्ना, अमाल मलिक, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, कुनिका सदानंद, बसीर अली, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, ज़ीशान कादरी, नेहल चुडासमा, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी जैसे कंटेस्टेंट मौजूद हैं.