Bigg Boss 19 में सलमान खान के साथ बदतमीजी, इस कंटेस्टेंट ने पार की हदें, वीडियो देख आजाएगा गुस्सा

सलमान खान वीकएंड का वार के संडे (9 नवंबर) वाले एपिसोड में इन दो कंटेस्टेंट की क्लास लगाते नजर आएंगे और इस बीच...

सलमान की बात बीच में छोड़कर निकलीं अशनूर
नई दिल्ली:

बिग बॉस में धीरे-धीरे गेम सीरियस होता जा रहा है. पूरे हफ्ते कंटेस्टेंट्स जमकर मन मर्जी करते हैं और वीकएंड पर सलमान खान भी उन्हें हल्के में नहीं लेते. खासतौर से इस वीकएंड का वार में तो सलमान खान किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं थे. शनिवार को उन्होंने तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी की क्लास लगाई और अब संडे यानी आज के एपिसोड में सलमान अशनूर और अभिषेक को आड़े हाथों लेते नजर आएंगे.

जियो हॉटस्टार रियलिटी पर एपिसोड का एक प्रोमो रिलीज किया गया है जिसमें आप सलमान खान को अभिषेक और अशनूर की क्लास लेते देखते हैं. इसके साथ ही सलमान वो बात भी उठाते हैं जब अभिषेक ने तान्या पर आरोप लगाया था कि वो उनके साथ फ्लर्ट कर रही थीं और अकेले में बात करने को कह रही थीं.

सलमान ने कहा कि अशनूर आप हमेशा अभिषेक की परछाई बनकर रहीं. अभिषेक का गेम तो हाईलाइट हो गया लेकिन आप पीछे ही रह गईं. सलमान खान अपनी बात कर ही रहे थे कि अशनूर बात को बीच में छोड़कर अपनी सीट से उठ कर वहां से चली गईं. अब एक तरफ अशनूर वहां से निकल गईं. दूसरी तरफ एक बात पक्की हो चुकी है कि अभिषेक शो से बाहर हो गए हैं.

मतलब ये कि वो एलिमिनेट हो गए हैं. ऐसे में एक बिग बॉस फैन ने कमेंट किया, मैं कह रहा हूं कि अभिषेक बॉटम-3 में नहीं था. वह उसे इसलिए एलिमिनेट करना चाहते थे ताकि अशनूर का गेम थोड़ा ऊपर हो सके. एक ने लिखा, फरहाना को एलिमिनेट करना चाहिए था. अभिषेक और नीलम को नहीं. सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग अभिषेक को सपोर्ट करते नजर आए.

