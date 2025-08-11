विज्ञापन

Bigg Boss 19: शो में एंट्री ले सकते हैं कपिल शर्मा शो के ये कॉमेडियन, ऑफर हुई मोटी फीस

बिग बॉस 19 के मेकर्स इस शो को सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वे दर्शकों के पसंदीदा कई सेलेब्रिटीज़ से संपर्क कर रहे हैं, जिनमें से एक नाम अली असगर का भी है.

नई दिल्ली:

कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में दादी का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुए अली असगर अब सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 में नजर आ सकते हैं. बिग बॉस 19 के मेकर्स इस शो को सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वे दर्शकों के पसंदीदा कई सेलेब्रिटीज़ से संपर्क कर रहे हैं, जिनमें से एक नाम अली असगर का भी है. बिग बॉस के इनसाइडर पेज biggboss.tazakhabar की एक रिपोर्ट के अनुसार, अली असगर को बिग बॉस 19 के निर्माताओं ने शो में शामिल होने के लिए संपर्क किया है. अली कॉमेडी की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से कपिल शर्मा के शो में नजर नहीं आए हैं. पोर्टल से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि निर्माता अभिनेता को एक बड़ा चेक ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उनके इस ऑफर को स्वीकार करने की कोई पुष्टि नहीं हुई है.

कपिल शर्मा शो से हैं दूर

अली काफी समय से कपिल के नजर नहीं आए हैं और हाल ही में इस बारे में बात करते हुए उन्होंने ईटाइम्स से कहा, "ये तो दर्शकों का प्यार है कि वे अब भी लिखते रहते हैं कि वे मुझे शो में वापस देखना चाहते हैं. मैं भगवान और दर्शकों का शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने मेरा काम पसंद किया. मैं कपिल का भी शुक्रगुज़ार हूं और मैं ऐसे एक शो का हिस्सा रहा हूं, जिससे अभी मैं नहीं हूं, फिर भी मुझे इतना प्यार मिलता है. शुक्रिया दर्शकों. मुझे भविष्य का तो पता नहीं, लेकिन अभी मैं अपने चैट शो चड्डी बडी में व्यस्त हूं. ये दोस्त (बख्तियार) मुझे छोड़ता ही नहीं."

नहीं देखा कपिल का नया शो

अली ने यह भी बताया कि वह इन दिनों बहुत यात्रा कर रहे हैं, इसलिए वह द ग्रेट इंडियन कपिल शो नहीं देख पा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, "नहीं, मैं कपिल का नया शो नहीं देख पाया क्योंकि मैं इन दिनों काफ़ी ट्रैवल कर रहा हूं. मैं कुछ फ़िल्मों पर काम कर रहा हूं जिनकी शूटिंग छोटे गांवों में हो रही है जहां नेटवर्क ठीक से नहीं है. फिर मैं अपनी बेटी के एडमिशन में व्यस्त हो गया, और अगले महीने मैं एक लंबे टूर पर जा रहा हूं और वहां नहीं जा पाऊंगा. इसलिए मैं इन सब कामों में व्यस्त रहा, जिसकी वजह से मैं शो नहीं देख पाया. लेकिन मुझे यकीन है कि यह सबसे अच्छी टीमों में से एक है, तो बहुत ही अच्छा शो होगा."

