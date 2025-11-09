Bigg Boss 19: घर से बाहर हो रहे हैं ये दो कंटेस्टेंट, एक ने तो बाहर आते ही सोशल मीडिया पर पोस्ट की ये स्टोरी

बिग बॉस 19 में आज यानी कि संडे 9 नवंबर के वीकएंड के वार का सभी को बेसब्री से इंतजार था. फैन्स ये देखना चाहते थे कि आखिर शो में बाहर होने कौन जा रहा है. अगर आप भी इसी कतार में थे तो बता दें कि इस हफ्ते डबल एलिमिनेशन होगा और दो कंटेस्टेंट बाहर होने वाले हैं. इनके नाम हैं अभिषेक बजाज और नीलम गिरी. नीलम गिरी ने भी घर से बेघर होने के बाद से मीडिया से बातचीत शुरू कर दी है और अभिषेक बजाज ने तो अपनी इंस्टा स्टोरी से ही कनफर्म कर दिया कि वो बिग बॉस के घर से बाहर हो चुके हैं और अब काफी इंजॉय भी कर रहे हैं.

अभिषेक बजाज ने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी शेयर की.

अभिषेक बजाज ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी गाडी से एक तस्वीर शेयर की और इसके साथ बैकग्राउंड में दिलजीत दोसांझ का गाना बॉर्न टू शाइन लगाया हुआ था. वहीं नीलम गिरी ने घर से बाहर आकर बातचीत में कहा कि वह अमाल मलिक को शो का विनर बनते देखना चाहती हैं. वहीं अपनी दोस्त तान्या मित्तल के लिए बोलीं कि वह दो तरह की बात करती हैं. अब जिस तरह पहले बसीर और नेहल के एविक्शन ने चौंकाया था उसी तरह अब अभिषेक बजाज और नीलम गिरी के एविक्शन से सब हैरान हैं.

अशनूर का हुआ रो-रोकर बुरा हाल

सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें अभिषेक के घर से बाहर होने की खबर पर अशनूर बुरी तरह रोती दिखाई दे रही हैं. कई तस्वीरों में प्रणीत मोरे उन्हें चुप कराते और संभालते दिख रहे हैं. अभिषेक पहले दिन से ही बिग बॉस के चर्चित कंटेस्टेंट थे. उन्हें देखकर लगता था कि वह टॉप-5 में जगह बनाएंगे लेकिन उनका इस तरह बाहर होना कई बिग बॉस दर्शकों के लिए झटका है.

