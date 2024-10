Bigg Boss 18 Second Eviction: चुपचाप बिग बॉस 18 के घर से निकला ये कंटेस्टेंट, रखता था डाकूओं के खानदान से संबंध

Gunratan Sadavarte Evicted from Bigg Boss 18: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 18 को शुरू हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है. वहीं शो के अंदर कई कंटेस्टेंट्स काफी सुर्खियां भी बटोर रहे हैं. हाल ही में सलमान खान ने बिग बॉस 18 का पहला वीकेंड का वार किया. जिसमें बिग बॉस 18 के घर में मौजूद गधा को बतौर कंटेस्टेंट्स बताकर निकाल दिया गया था. वहीं अब सलमान खान के इस शो से एक और कंटेस्टेंट को बाहर कर दिया गया है. जिसे जानकर दर्शक भी हैरान हो सकते हैं.

दरअसल बिग बॉस 18 से अब कंटेस्टेंट बनकर आए मशहूर वकील गुणरत्न सदावर्ते बाहर हो गए हैं. हालांकि उन्होंने शो से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म नहीं किया है. गुणरत्न सदावर्ते बाद में बिग बॉस 18 वाइड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री लेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो वकील होने के नाते गुणरत्न सदावर्ते को अपने एक केस की तारीख में जाना जरूरी हो गया है. ऐसे में बिग बॉस 18 के मेकर्स ने उन्हें कुछ दिनों के लिए शो से बाहर रहने की मोहलत दे डाली है.

BREAKING! Gunratan Sadavarte has been taken out of the house for his case. He might join the show later. #BiggBoss18