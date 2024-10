बिग बॉस 18 के लिए हो जाइए तैयार, सामने आई घर के अंदर की पहली झलक, हर एक कोना है पहले से ज्यादा खूबसूरत

Bigg Boss 18 House Inside Photo: बिग बॉस 18 के साथ सलमान खान एक बार फिर लौट रहे हैं, जो कि 6 अक्टूबर रात 9 बजे से कलर्स टीवी और जियो सिनेमा पर प्रीमियर होने वाला है. अभी तक दो कंटेस्टेंट का नाम मेकर्स ने नए प्रोमो के साथ कंफर्म किया है, जो शहजादा धामी और शिल्पा शिरोड़कर हैं. जबकि निया शर्मा, धीरज धूपर जैसे स्टार्स को कंफर्म कंटेस्टेंट कहा जा रहा है. हालांकि मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल होना अभी बाकी है. इसी बीच बिग बॉस 18 के घर की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

बिग बॉस 18 की थीम टाइम का तांडव है. उसी अनुसार घर की सजावट की गई है. शो का फ्यूचर वाला डिजाइन इस साल के कॉन्सेप्ट को दिखा रहा है. गार्डन एरिया की थीम ग्रीनरी और गांव जैसी है.

This is #BiggBoss18 house JAIL. Design like a cave (past). pic.twitter.com/WwPtNZuVDL

बिग बॉस 18 के कंफर्म कंटेस्टेंट की बात करें तो निया शर्मा, नायरा बनर्जी, शिल्पा शिरोड़कर, मुस्कान बामने, चाहत मणि पांडे, ऋतिका अर्जुन राज, अविनाश मिश्रा, चुम दरंग, शहजादा धामी, सारा खान और आफरीन खान, एलिस कौशिक, करणवीर मेहरा और हेमा शर्मा का नाम सामने आया है.

#BiggBoss18 house - Garden Area. One big horse with elevated space to chill. House entrances have fort-type designs. Castle type design also near swimming pool. #BiggBoss_Tak pic.twitter.com/ATxFSdkLJ3