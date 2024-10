Bigg Boss 18 Eviction: इस हफ्ते घर से हुआ वो सदस्य बेघर, जिसके बाहर आने की फैंस ने की थी दुआ

Bigg Boss 18 Eviction: बिग बॉस 18 का फर्स्ट वीकेंड का वार आ गया है, जिसमें शनिवार को तो सलमान खान ने किसी घरवाले की क्लास नहीं लगाई. लेकिन कुछ कंटेस्टेंट को अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए सलाह जरुर दी, जिसमें नायरा बनर्जी और मुस्कान बामने का नाम शामिल है. वहीं अब फैंस की नजर रविवार के एपिसोड पर है कि वह कौनसा कंटेस्टेंट होगा, जो सबसे पहले शो से बाहर आएगा. लेकिन फैंस के लिए गुड न्यूज है कि इस हफ्ते कोई इविक्शन नहीं होने वाला है. लेकिन एक सदस्य है, जो घर से बाहर आएगा. वो हैं गधाराज, जिनके लिए हाल ही में कुछ पशु प्रेमी फैंस ने उन्हें शो से बाहर लाने की गुजारिश सलमान खान ने की थी.

दरअसल, पशुओं के लिए काम करने वाली संस्था पेटा इंडिया का एक लेटर एडवोकेट एसोसिएट शौर्या अग्रवाल के नाम से बीते दिनों सलमान खान को भेजा गया था, जिसमें लिखा गया कि एक गधे को शो में रखने से पशु प्रेमी काफी परेशान हैं. आप एक सुपरस्टार हैं. इसलिए आप मेकर्स से यह कह सकते हैं कि इस तरह से पशुओं का इस्तेमाल शो में नहीं होना चाहिए और एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं. इसी लेटर में लिखा गया है कि ये गधा पेटा को दे दिया जाए तो उसे सही हैबिटेट में भेज दिया जाएगा. इसी के साथ पेटा इंडिया के लेटर में ये भी लिखा है कि इस तरह का फैसला एडवोकेट सदावर्ते के फैन्स का दिल भी जीत लेगा. पेटा इंडिया ने ये भी लिखा कि किसी एनिमल का शो में इस्तेमाल एंटरटेनमेंट का विषय नहीं हो सकता है.

No Eviction in the first week of #BiggBoss18



However, Gadhraj 🫏 is been out of the house.