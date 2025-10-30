150 से ज्यादा शोज काम कर बनाईं घर-घर में पहचान, एक्टिंग छोड़ एक्ट्रेस बनीं सन्यासी, बोलीं- इंडस्ट्री दिखावे...

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना आसान नहीं है. इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और कई सेलेब्स ने मुश्किलों से अपनी जगह भी बनाई है. कई सालों तक मेहनत करके इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाई है. मगर कुछ सेलेब्स ऐसे भी हैं जो फेम पाने के बाद अब इसे छोड़कर जा चुके हैं. उन्होंने शोहरत और सफलता से दूर अपनी अलग जगह बना ली है. ऐसी ही एक एक्ट्रेस नुपुर अलंकार भी हैं. जो अब एक्टिंग की दुनिया छोड़कर सन्यासी बन चुकी हैं. कई सालों तक छोटे पर्दे पर अपनी अलग पहचान बना चुकीं नुपुर अब अपना सबकुछ छोड़कर साध्वी बन गई हैं और उनका रहन-सहन पूरी तरह से बदल गया है.

150 से ज्यादा शोज में किया काम

नुपुर ने कई सालों तक टीवी इंडस्ट्री में काम किया है. उन्होंने अपने करियर में 150 से ज्यादा टीवी सीरियल्स में काम किया है. साल 2022 में नुपुर ने एक्टिंग छोड़ने का फैसला लिया था. जिसके बाद वो पूरी तरह से सन्यासी बन गई हैं. अब उनका पूरा ध्यान आधात्म की तरफ है. गुरु शंभू शरण झा के मार्गदर्शन में उन्होंने संन्यास लिया और अब न वे छोटे पर्दे पर नजर आती हैं, न ही किसी सामाजिक कार्यक्रम में.

कैसे बदली जिंदगी

नुपुर ने एक इंटरव्यू में कहा था- अब मेरी जिंदगी में किसी तरह के ड्रामा के लिए कोई जगह नहीं है. ये इंडस्ट्री दिखावे से भरी हुई है. अब मैं इससे दूर रहकर सच्ची शांति महसूस करती हूं. बता दें नुपुर पूरी तरह से साधना में डूब चुकी हैं. वो भीख मांगकर अपना जीवन चलाती हैं. वो भीख मांगकर भोजन करती हैं, जमीन पर सोती हैं और दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाती हैं. नुपुर के पति ने भी उनके सन्यासी बनने के फैसला का सम्मान किया था और उन्हें शादी के बंधन से मुक्त कर दिया था.