विज्ञापन

ममता कुलकर्णी ही नहीं इस एक्ट्रेस ने भी लिया संन्यास, वैंप के रोल में हुईं थी फेमस, मां की मौत के बाद छोड़ा 27 साल का करियर

ममता कुलकर्णी के अलावा वैंप के किरदार में पॉपुलर टीवी की जानी मानी अदाकारा नुपुर अलंकार लेटेस्ट वीडियो में भगवा चोला और माथे पर लाल बिंदी लगाए भक्ति में डूबीं नजर आ रही हैं.  

Read Time: 3 mins
Share
ममता कुलकर्णी ही नहीं इस एक्ट्रेस ने भी लिया संन्यास, वैंप के रोल में हुईं थी फेमस, मां की मौत के बाद छोड़ा 27 साल का करियर
ममता कुलकर्णी ही नहीं ये एक्ट्रेस भी बनीं संन्यासी

अब तक आपने देखा होगा कि 90 के दशक की जानी मानी अदाकारा ममता कुलकर्णी ने संन्यास की तरफ अपना कदम बढ़ी दिया है, जिससे फैंस को काफी झटका लगा. लेकिन उनके अलावा टीवी की दुनिया की जानी मानी एक्ट्रेस ने भी संन्यास की तरफ रुख कर लिया है. दरअसल, 150 से ज्यादा सीरियल में काम करने वाली टीवी एक्ट्रेस नुपुर अंलकार छोटे पर्दे की चकाचौंध से दूर हैं और आध्यात्मिक जीवन जी रही हैं. सीरियल्स में निगेटिव किरदार निभाने वाली नुपुर इन दिनों जाप से लेकर युवाओं को आध्यात्म की राह पर चलने के लिए प्रेरणा दे रही हैं. किसी ने नहीं सोचा था कि सबसे स्टाइलिश लुक अपनाने वाली नुपुर भगवा चोला पहन मां पिताम्बरा बनकर जीवन बिताएंगी. 

संन्यास लेने के बाद बदला पूरा लुक

टीवी अभिनेत्री नुपुर अंलकार सोशल मीडिया पर कम ही एक्टिव रहती हैं, लेकिन उन्होंने मां पिताम्बरा नाम का नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है, जिस पर वे यज्ञ और पूजा-पाठ की वीडियो पोस्ट कर रही हैं. इतना ही नहीं, वे एक आध्यात्मिक गुरु की तरह जप और जाप में अंतर भी बता रही हैं. उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वे जप और जाप में अंतर और दोनों के लाभ भी बता रही हैं.  अभिनेत्री का लुक बिल्कुल ही बदल गया है. भगवा कलर की साड़ी, माथे पर लाल बिंदी और हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए नुपुर को पहचान पाना उनके फैंस के लिए बहुत मुश्किल है. कुछ वीडियो में नुपुर हाथ में मजीरा लेकर राधे-श्याम और श्री कृष्णा नाम का जाप कर रही हैं. 

मां के निधन के बाद महसूस हुई जिम्मेदारियों से आजादी

अभिनेत्री के संन्यास के पीछे का कारण उनकी मां हैं. नुपुर ने खुद बताया था कि उनकी मां की मौत के बाद उन्हें अजीब सी आजादी महसूस हुई थी. ये आजादी थी जिम्मेदारी की. अभिनेत्री ने महसूस किया कि मां के जाने के बाद उनकी जिंदगी में किसी की जिम्मेदारी नहीं बची और अब वे पूरा जीवन भगवान को समर्पित करना चाहती हैं. 

बता दें कि नुपुर ने 27 साल लगातार टीवी सीरियल में काम किया और अचानक ही सारा काम छोड़ संन्यास लेने का फैसला लिया. काफी समय तक वे सोशल मीडिया से भी दूर रही थीं, लेकिन अब वे लगातार अपने पूजा-पाठ का अपडेट सोशल मीडिया पर दे रही हैं. नुपुर ने 'शक्तिमान', 'दीया और बाती हम', 'घर की लक्ष्मी बेटियां', 'अगले जन्म मोहे बिटिया की कीजो' और 'राजाजी' जैसे सीरियल में काम किया है. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nupur Alankaar, Nupur Alankaar Sanyasi, Mamta Kulkarni
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com