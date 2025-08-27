बिग बॉस 19 में एक कटोरी दाल पर मचा बवाल, गौरव खन्ना से भिड़े बसीर अली, फैंस बोले- ये भी कोई मुद्दा है

बिग बॉस 19 का आगाज 24 फरवरी से हो गया है. वहीं प्रीमियर के अगले ही दिन सलमान खान के शो में लड़ाईयां शुरु होती हुई नजर आईं. वहीं ये सिलसिला तीसरे एपिसोड में भी जारी रहा है. दूसरे एपिसोड में जहां खाने के मुद्दे पर अभिषेक के साथ तीखी बहस के बाद नेहल चुडासमा के बीच बहस देखने को मिली तो वहीं अब तीसरे एपिसोड में गौरव खन्ना से बसीर अली की एक कटोरी दाल को लेकर झगड़ा होता दिख रहा है. इस प्रोमो को देखने के बाद फैंस भी रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे देख फैंस का कहना है कि जीतेगा तो गौरव खन्ना ही.

प्रोमो के अनुसार, गौरव खन्ना कहते हैं कि एक कटोरी दाल में 7 लोगों की दाल खा गया मैं. तभी जीशान कादरी कहते हैं, गौरव ने बोला कि मैंने खाया ही नहीं. गौरव यही सुनने में आया है कि कटोरी एक या दो बार नहीं तीन या चार बार ली गई है यह कहते हुए कि दाल आज टेस्टी बनी है.

आगे इसका जवाब देते हुए गौरव खन्ना कहते हैं, ये जो झूठ बोल रहे हैं ना कि मैंने तीन बार ली है. मैंने एक कटोरी दाल लेके बैठा हूं. वहीं बीच में बसीर अली आते हैं और कहते हैं जीरो कंसर्न दिख रहा है आपकी तरफ से. आप जो हाथ फैला कर बैठे हो. आपका यही है ना. इस पर गौरव खन्ना कहते हैं- कर दो नॉमिनेट. इस प्रोमो को देखने के बाद फैंस गौरव का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं यह भी कह रहे हैं कि यह कोई मुद्दा नहीं है.

बता दें, बिग बॉस 19 के होस्ट सलमान खान हैं. वहीं गौरव खन्ना, अमाल मलिक, अवेज दरबार, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, नगमा मिराजकर, कुणिका सदानंद, बसीर अली, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, ज़ीशान कादरी, नेहल चुडासमा, नतालिया जानोसजेक, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी, फरहाना भट्ट कंटेस्टेंट के रुप में नजर आ रहे हैं.