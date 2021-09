'बालिका वधू' की आनंदी ने समंदर किनारे किया खूबसूरत डांस, अविका गोर के स्टाइल के दीवाने हुए फैन्स...देखें Video

अविका गोर (Avika Gor) ने अपने इसी मालदीव वेकेशन से एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, अविका गोर (Avika Gor) समंदर के किनारे शानदार डांस कर रही हैं. वीडियो में वो 'Kiven Mukhre Ton' सॉन्ग पर डांस कर रही हैं. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Dancing heals my heart. What helps you connect with yourself?'. वहीं उनके फैन्स भी उनके इस डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'Beautiful diva', तो किसी ने लिखा है 'Love your Dance'.

बता दें, एक्ट्रेस अविका गौर (Avika Gor) के काम की बात करें तो, उन्होंने सीरियल 'बालिका बधू (Balika Badhu)' में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी. जिसमें अविका ने 'छोटी आनंदी' का किरदार निभाया था. इसके बाद उन्हें 'ससुराल सिमर का' सीरियल में देखा गाया था.