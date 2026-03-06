विज्ञापन
दिल्ली के मुखर्जी नगर की कहानी अब सत्ता तक, एस्पिरेंट्स सीजन 3 का ट्रेलर देख फैंस बोले- अब असली खेल शुरू

भारत के सबसे पसंदीदा मनोरंजन प्लेटफॉर्म, प्राइम वीडियो ने आज अपनी मशहूर हिंदी ड्रामा सीरीज 'एस्पिरेंट्स' के तीसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज कर दिया है.

भारत के सबसे पसंदीदा मनोरंजन प्लेटफॉर्म, प्राइम वीडियो ने आज अपनी मशहूर हिंदी ड्रामा सीरीज 'एस्पिरेंट्स' के तीसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. सीजन 3 के साथ, कहानी एक नए पड़ाव पर पहुँचती है जहाँ पुरानी महत्वाकांक्षाएं और वर्तमान की जिम्मेदारियां आपस में टकराती हैं. मुखर्जी नगर से शुरू हुई एक पुरानी प्रतिद्वंद्विता अब सत्ता के ऊंचे पदों पर फिर से सामने आती है.

'द वायरल फीवर' (TVF) द्वारा निर्मित इस सीजन का निर्देशन दीपेश सुमित्रा जगदीश ने किया है. इसमें नवीन कस्तूरिया, शिवांकित सिंह परिहार, अभिलाष थपलियाल, सनी हिंदुजा, नमिता दुबे और तेंगम सेलीन अपने पुराने किरदारों में नजर आएंगे, जबकि जतिन गोस्वामी इस बार टीम के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं. 'एस्पिरेंट्स' सीजन 3 का प्रीमियर विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर 13 मार्च को भारत सहित दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में होगा.

"एस्पिरेंट्स मेरे लिए हमेशा बहुत खास रहा है क्योंकि दर्शकों ने सिर्फ अभिलाष को पर्दे पर देखा ही नहीं, बल्कि उसके साथ खुद को बढ़ते हुए महसूस किया है," नवीन कस्तूरिया ने बताया. "तीसरे सीजन में, हम उसे उस मोड़ पर देखते हैं, जहां कागजों पर तो उसका सपना पूरा हो गया है, पर असल जिंदगी की हकीकत बहुत उलझी हुई है. वह लोगों की उम्मीदों, अपने अंदर के पछतावे और उन लोगों को खोने के डर के बीच फंसा है जिन्होंने उस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था. मेरे लिए यह हिस्सा इसलिए दमदार था क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि जब आपके पास सब कुछ दांव पर लगा हो, तब कामयाबी कैसी लगती है. इस बार अभिलाष का किरदार अपनी भावनाओं और अपनी कमियों को लेकर और भी ज्यादा ईमानदार नजर आएगा. मुझे खुशी है कि लोग उसकी कहानी से जुड़ाव महसूस करते हैं, और मैं यह दिखाने के लिए बहुत उत्साहित हूँ कि उसका यह सफर आगे कहाँ जाता है."

"सीजन 3 में दिखाया गया है कि दोस्ती, सपनों और उन आदर्शों का क्या होता है जो कभी बहुत आसान लगते थे, लेकिन अब सत्ता, दूरी और हालातों की वजह से उनकी परीक्षा हो रही है," सन्नी हिंदुजा ने कहा. "इस सीजन में, संदीप भैया खुद के बदलावों से जूझ रहे हैं, और साथ ही उन लड़कों को देख रहे हैं जिन्हें उन्होंने कभी रास्ता दिखाया था, पर अब वे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे शायद वह हमेशा सहमत न हों. मुझे इस सीजन की यह बात पसंद है कि यह कामयाबी के बाद आने वाली मुश्किलों को चाहे वो काम से जुड़ी हों या निजी जिंदगी से दिखाने से पीछे नहीं हटता. किरदारों के बीच के रिश्ते अब पहले से ज्यादा गहरे हो गए हैं, और उनकी परेशानियाँ भी वैसी ही हैं. इस दुनिया में वापस लौटना और यह दिखाना कि दबाव के बीच ये रिश्ते कैसे टिके रहते हैं या बदल जाते हैं, मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा. मुझे पूरा यकीन है कि दर्शक इन उलझनों में अपनी खुद की झलक देख पाएंगे."

