अशनीर ग्रोवर का शो TRP में नंबर-1, सलमान खान का Bigg Boss 19 इस एक वजह से नहीं कर पा रहा इम्प्रेस

बिग बॉस छोटे पर्दे का सबसे पॉपुलर शो है. ये शो अपने कंटेस्टेंट्स को लेकर तो चर्चा में रहता ही है. सलमान खान जब वीकएंड का वार लेकर आते हैं तो देखने वालों की भीड़ और बढ़ जाती है. अब हमें तो ऐसा लगता है कि शो की फैन फॉलोइंग और व्यूअरशिप इतनी गजब है तो फिर टीआरपी भी छप्पड़फाड़ होगी लेकिन ऐसा नहीं है. इस शो की टक्कर में एक दूसरी रियलिटी शो उतर आया है. इस शो ने टीआरपी के मामले में सलमान खान के शो को पीछे छोड़ दिया है. हम बात कर रहे हैं अशनीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल की. इस शो को अशनीर ग्रोवर होस्ट करते हैं और ये शो टीआरपी रेटिंग्स में काफी अच्छा कर रहा है.

अशनीर ग्रोवर वाला शो अभी एक हफ्ता पहले ही शुरू हुआ है और ये बार्क रेटिंग में बिग बॉस को कड़ी टक्कर दे रहा है. शो ओटीटी पर स्ट्रीम हो रहा है और ये शो ऑनलाइन शोज की टीआरपी में सबपर भारी पड़ा है. कंटेस्टेंट्स की बात करें तो राइज एंड फॉल के कंटेस्टेंट्स में कीकू शारदा, धनाश्री वर्मा, अर्जुन बिजलानी और भोजपुरी स्टार पवन सिंह अपना दमखम दिखा रहे हैं. वहीं बिग बॉस-19 में सलमान खान और हर वीकएंड के वार पर कंटेस्टेंट्स को वेकअप कॉल देकर जगा रहे हैं लेकिन कंटेस्टेंट हैं कि बस प्लानिंग ही किए जा रहे हैं करके कुछ दिखा नहीं रहे.

अशनीर ग्रोवर ने खुद कहा नंबर-1 चल रहा शो

शो के होस्ट अशनीर ने वीकएंड का पावर प्ले में कंटेस्टेंट्स को खुद ये गुड न्यूज दी. उन्होंने कहा, हमारे स्पॉन्सर बढ़ रहे हैं. इसका मतलब ये है कि पैसे ज्यादा आ रहे हैं. पैसे ज्यादा कब आते हैं जब शो चल रहा होता है. हम पिछले हफ्ते नंबर वन शो बने. अशनीर ने पवन सिंह को हाई टीआरपी का क्रेडिट दिया. बता दें कि जबसे ये शो शुरू हुआ है इसकी तुलना बिग बॉस से की जा रही है.

