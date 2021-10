अरुणिता और पवनदीप की खूबसूरत तस्वीरें हुई वायरल, देख फैन्स बोले- रब ने बना दी जोड़ी...

ये फोटो अरुणिता (Arunita Kanjilal) इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जिसमें दोनों बेहद करीब और रोमांटिक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं. फैन्स को अरुणिता और पवनदीप की जोड़ी खूब पसंद आती है और वो उनकी हर पोस्ट को जमकर कमेंट कर उनकी तारीफ करते हैं. इन फोटो पर उनके एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा है 'किसी की नजर न लगे आपको', तो दूसरे ने लिखा है 'रब ने बना दी जोड़ी', तो वहीं किसी ने लिखा है 'Cuttest couple I have ever seen pawandeep and arunita'.

बता दें, पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) ने इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) का खिताब अपने नाम किया था. वहीं अरुणिता कांजीलाल सेकेण्ड रनरअप रही थीं. शो के दौरान फैन्स ने दोनों पर अपना जमकर प्यार लुटाया था. शो भले भी खत्म हो गया हो, लेकिन दोनों की पॉपुलेरिटी बरकरार है. शो के दौरान दोनों की गायकी के अलावा रोमांटिक एंगल को भी देखा गया. कभी दोनों के डांस वीडियो तो कभी प्रैक्टिस वीडियो सोशल मीडिया पर छा ही जाते हैं.