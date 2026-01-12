Mardaani 3 Trailer: ‘शिवानी शिवाजी रॉय' बनकर रानी मुखर्जी ने की वापसी, यश राज फिल्म्स ने रिलीज किया मर्दानी 3 का ट्रेलर

Mardaani 3 Trailer: यश राज फिल्म्स ने बहुप्रतीक्षित रानी मुखर्जी अभिनीत फिल्म मर्दानी 3 का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. यह भारत की ब्लॉकबस्टर महिला-प्रधान फ्रैंचाइज का नया अध्याय है. मर्दानी हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी सोलो महिला-नेतृत्व वाली फ्रैंचाइज है, जिसे बीते एक दशक से दर्शकों का भरपूर प्यार और समीक्षकों की सराहना मिलती आ रही है. यह फ्रैंचाइज सिनेप्रेमियों के बीच कल्ट स्टेटस हासिल कर चुकी है और भारत की एकमात्र सफल महिला पुलिस अधिकारी पर आधारित सिनेमाई यूनिवर्स बनी हुई है.

तीसरे भाग में मर्दानी 3 एक बार फिर रानी मुखर्जी को निडर और अडिग पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में पेश करती है, जो देश की कई लापता लड़कियों को बचाने के लिए समय के खिलाफ एक खतरनाक दौड़ में जुटी हैं. इस बार शिवानी का सामना एक निर्दयी, शक्तिशाली और शातिर महिला विलेन से होगा, जिसके खिलाफ वह मासूम जिंदगियों के लिए एक हिंसक और बेरहम लड़ाई लड़ती नजर आएंगी.

इस खलनायक की भूमिका निभा रही हैं अभिनेत्री मल्लिका प्रसाद. शैतान फिल्म फेम जानकी बोडीवाला भी मर्दानी 3 के जरिए फ्रैंचाइज़ में एक अहम भूमिका में शामिल हो रही हैं. फिल्म की कहानी द रेलवे मेन जैसी ग्लोबल हिट देने वाले लेखक आयुष गुप्ता ने लिखी है.

मर्दानी 3 ट्रेलर

पहले जारी किए गए पोस्टर को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी और अब यह ट्रेलर इस बहुप्रतीक्षित थ्रिलर को लेकर उत्साह को और बढ़ाने वाला है. अभिराज मिनावाला द्वारा निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित मर्दानी 3 सामाजिक सरोकारों पर आधारित सशक्त सिनेमा की फ्रैंचाइज़ की परंपरा को आगे बढ़ाती है.

जहां मर्दानी ने मानव तस्करी की भयावह सच्चाइयों को उजागर किया था, वहीं मर्दानी 2 में सिस्टम को चुनौती देने वाले एक साइकोपैथ सीरियल रेपिस्ट की मानसिकता को दिखाया गया था. मर्दानी 3 समाज की एक और अंधेरी और क्रूर सच्चाई में उतरते हुए, प्रभावशाली और मुद्दा-आधारित कहानी कहने की विरासत को और मजबूत करती है. मर्दानी 3, 30 जनवरी 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है.