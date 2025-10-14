केबीसी के बद्तमीज बच्चे की कॉन्ट्रोवर्सी के बीच अमिताभ बच्चन ने ऋषभ शेट्टी ने क्यों कहा- उसमें से 50 हजार...

क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति कई सालों से लोगों का एंटरटेनमेंट करता आ रहा है. शो को अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं और लोग अपने ज्ञान के दम पर लाखों जीतते हैं. शो में अक्सर सेलेब्स भी आते रहते हैं जिनके साथ बिग बी खूब मस्ती करते हुए नजर आते हैं. कौन बनेगा करोड़पति 17 में इस हफ्ते कांतारा चैप्टर 1 के एक्टर ऋषभ शेट्टी आने वाले हैं. अमिताभ बच्चन के फैन बॉलीवुड से लेकर साउथ हर जगह हैं. ऋषभ शेट्टी भी अमिताभ बच्चन के फैन हैं. उन्होंने शो में बिग बी से उनके एक डायलॉग बोलने के लिए कहा.

ऋषभ शेट्टी ने की रिक्वेस्ट

ऋषभ शेट्टी के कौन बनेगा करोड़पति में आने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में ऋषभ शेट्टी अमिताभ बच्चन से हॉट सीट पर बैठने के बाद कहते हैं- सर का अग्निपथ का एक डायलॉग सुनने का बहुत इच्छा है. जिसके बाद अमिताभ बच्चन अग्निपथ के स्टाइल में ही उनसे सवाल पूछते हैं. वो कहते हैं- ऋषभ साहिब अब 11वां प्रश्न तुम्हारी स्क्रीन पर डालता है देखो. 7 लाख 50 हजार मिलेगा. उसमें से 50 हजार तुम्हारा और 7 लाख हमारा.

वीडियो हुआ वायरल

ऋषभ शेट्टी और अमिताभ बच्चन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- मैं इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं. वहीं दूसरे ने लिखा-कितने आये कितने चले गये, लेकिन डॉन तो डॉन है. एक ने लिखा- क्या आवाज है बिग बी की.

'कांतारा चैप्टर 1' 500 करोड़ के करीब

बता दें कांतारा चैप्टर 1 सिनेमाघरों पर 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और अभी भी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इस फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है. फिल्म ने अब तक इंडिया में 451.90 करोड़ कमा लिए हैं. ये आंकड़ा 500 करोड़ होने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है.