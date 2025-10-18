अमिताभ बच्चन ने नहीं देखी है कांतारा, ऋषभ शेट्टी की फिल्म देख बेटी श्वेता का हो गया था ऐसा हाल, बिग बी ने किया खुलासा

मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्होंने अब तक ऋषभ शेट्टी की किसी भी फिल्म को नहीं देखा है. यहां तक कि ब्लॉकबस्टर ‘कांतारा' को भी नहीं. लेकिन फिल्म ने उनके घर पर गहरा असर छोड़ा. दरअसल, उनकी बेटी श्वेता बच्चन ने ‘कांतारा' देखी और फिल्म से इतनी प्रभावित हुईं कि कई रातों तक सो नहीं पाईं. इस खुलासे ने सोशल मीडिया पर फैंस के बीच नई चर्चा छेड़ दी है. दरअसल, ऋषभ शेट्टी इन दिनों अपनी फिल्म ‘कांतारा: चैप्टर 1' की सफलता के बाद चर्चा में हैं.

हाल ही में वे ‘कौन बनेगा करोड़पति 17' के जूनियर्स वीक एपिसोड में अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर नजर आए. इस दौरान बातचीत के बीच ऋषभ ने बताया कि उन्होंने सुना है कि अमिताभ बच्चन शानदार परफॉर्मेंस देने वाले अभिनेताओं को चिट्ठी लिखकर बधाई देते हैं. इस पर ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, “अगर एक दिन मुझे भी आपकी तरफ से ऐसा खत मिले तो वो मेरे लिए आशीर्वाद जैसा होगा.”

इस पर अमिताभ बच्चन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "सबसे पहले तो माफ कीजिए, मैंने अभी तक आपकी कोई फिल्म नहीं देखी. हमारा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है. लेकिन मेरी बेटी श्वेता ने ‘कांतारा' देखी थी और वह कुछ दिनों तक सो नहीं पाई. उसने कहा कि आपकी परफॉर्मेंस ने उसे अंदर तक हिला दिया, खासकर आखिरी सीन ने. वह बार-बार पूछती रही कि आपने उस जोन में कैसे प्रवेश किया".

बातचीत के दौरान ऋषभ शेट्टी ने अपने निजी जीवन पर भी खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी प्रगति से पहली बार सोशल मीडिया के जरिए बात शुरू की थी. "मैंने उन्हें अपना IMDb रेटिंग भेजा था क्योंकि उस समय वोटिंग चल रही थी, वहीं से हमारी बातचीत शुरू हुई", ऋषभ ने हंसते हुए कहा. "एक साल के भीतर हमने शादी कर ली और आज हमारे दो बच्चे हैं. वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत हैं".

‘कांतारा: चैप्टर 1' को एक माइथोलॉजिकल एक्शन ड्रामा बताया जा रहा है, जिसे ऋषभ शेट्टी ने लिखा और निर्देशित किया है. यह उनकी 2022 की सुपरहिट फिल्म ‘कांतारा' का प्रीक्वल है. फिल्म में रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयाराम भी अहम किरदारों में हैं. फिल्म ने रिलीज के बाद दर्शकों और समीक्षकों दोनों का दिल जीत लिया है, और अब बॉलीवुड के कई बड़े सितारे, जैसे अमिताभ बच्चन, कंगना रनौत, महेश बाबू और संदीप रेड्डी वांगा, इसकी तारीफ कर चुके हैं.