अमिताभ बच्चन ने केबीसी कंटेस्टेंट को गिफ्ट में दिया टॉयलेट, एक साल पहले किया था वादा

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जिन्हें प्यार से बिग बी के नाम से जाना जाता है, ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल के हुगली के आरामबाग गांव के एक परिवार की मदद करके अपनी दयालुता दिखाई है. एक्टर ने हाल ही में 'कौन बनेगा करोड़पति' (केबीसी) के कंटेस्टेंट जयंत धुले से किया अपना वादा पूरा करते हुए उनके परिवार को एक बना बनाया टॉयलेट गिफ्ट में दिया - एक ऐसा कदम जिसने उनकी रोजाना की जिंदगी को बदल दिया है.

पिछले साल 'केबीसी सीजन 16' में जयंत ने बताया था कि उनके घर में टॉयलेट है जबकि उनकी मां और बहन के लिए कोई शौचालय नहीं है. उनकी इस बात से बिग बी हैरान रह गए. उन्होंने शो में उन्हें आश्वासन दिया कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवार को एक एक शौचालय मिले - चाहे जयंत पुरस्कार राशि जीतें या नहीं. अपने वादे पर खरे उतरते हुए बिग बी ने बाद में टॉयलेट बनाने के लिए 2 लाख रुपये भेजे.

मीडिया से बात करते हुए जयंत ने हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा, "मेरी मां और बहन के लिए कोई बाथरूम या वॉशरूम नहीं था. अमिताभ बच्चन बहुत परेशान हुए और उन्होंने मुझसे वादा किया कि वह एक बनवाएंगे. ढाई महीने बाद मैंने उनकी टीम से संपर्क किया और उन्होंने निर्माण के लिए 2 लाख रुपये भेजे. मैं इसे अपने जीवन का सबसे अच्छा जन्मदिन का तोहफा मानता हूं."

उनकी बहन शिखा धुले ने भी अपनी खुशी साझा करते हुए कहा, "मैं बहुत खुश हूं. अब मेरे घर में एक अच्छा वॉशरूम है. मैं उन्हें बार-बार धन्यवाद देना चाहूंगी."

हाल ही में अपना जन्मदिन मनाने वाले अमिताभ बच्चन ने एक संदेश में कहा था, "परिवार की महिलाओं, बहनों और माताओं के लिए एक वॉशरूम होना चाहिए. इसलिए यह वॉशरूम मेरे पीछे है." परिवार और पूरे गांव ने इस दिग्गज एक्टर की दयालुता और विचारशीलता के लिए उनके प्रति अपार आभार व्यक्त किया है.