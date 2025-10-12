KBC में बच्चे की बदतमीजी देख भड़के अमिताभ बच्चन के फैंस, बोले- बच्चों को संस्कार भी सिखाओ...

पॉलुपर टीवी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति' यानी केबीसी का 17वां सीजन चल रहा है. वहीं इस बार भी अमिताभ बच्चन ने होस्टिंग की कुर्सी संभाले हुए है. वहीं हालिया एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ कि बिग बी के फैंस का गुस्सा बढ़ गया. दरअसल, हुआ कुछ ऐसा कि गुजरात के एक बच्चे मयंक की होस्ट अमिताभ बच्चन के साथ की गई बदतमीजी ने दर्शकों को हैरान कर दिया, जबकि बिग बी के शांत और धैर्यपूर् रवैये ने फैंस को तारीफ करने पर मजबूर कर दिया. इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एक एक्स यूजर ने बच्चो को संस्कार देने की बात कही.

एपिसोड की शुरुआत में छठी कक्षा के छात्र मयंक हॉट सीट पर बैठते ही एक्साइटेड नजर आते हैं. इसके बाद अमिताभ बच्चन जब उनसे पूछते हैं कि यहां आने पर कैसा लग रहा है, तो मयंक ने कहा, “मैं बहुत उत्साहित हूं सर, लेकिन सीधे पॉइंट पर आते हैं. मुझे नियम पता हैं, आप व्याख्या मत कीजिए.” इस पर बच्चन साहब मुस्कुराते हुए खेल शुरू कर देते हैं. पहले कुछ सवालों पर मयंक तेजी से जवाब देता है. जैसे ‘सुबह आमतौर पर क्या खाया जाता है?' पर ‘नाश्ता' कहकर सही जवाब दिया. लेकिन पांचवें सवाल पर उनका ओवरकॉन्फिडेंस ने धोखा दे जाता है.

बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ लेकिन साथ में संस्कार भी सिखाओ 🙏🏻🙏🏻

दरअसल, सवाल था ‘वाल्मीकि रामायण का पहला कांड कौन सा है?' ऑप्शन थे- ए. बाल कांड, बी. अयोध्या कांड, सी. किष्किंधा कांड, डी. सुंदर कांड. इस पर मयंक बिना सोचे ‘बी. अयोध्या कांड' लॉक कर दिया। कंप्यूटर ने गलत बताया, क्योंकि सही जवाब ‘ए. बाल कांड' था. चूंकि मयंक सेफ्टी नेट (10,000 रुपये) तक नहीं पहुंचा था, इसके चलते उन्हें घर खाली हाथ लौटना पड़ा. हारने के बाद मयंक रोने लहते हैं और बोला, “सर, अब मुझे फोटो नहीं मिलेगी.” अमिताभ ने चुप कराते हुए कहते हैं, “चलो, आओ यहां.” फिर बच्चन साहब ने उन्हें गले लगाते हैं और सात्वना देते हैं.

इस वीडियो को एक्स यूजर ने शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, “बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ लेकिन साथ में संस्कार भी सिखाओ 🙏🏻🙏🏻 अगर बच्चन साहब की जगह में होता तो इतनी बदतमीजी शायद सहन नहीं कर पता…” इस पोस्ट पर अन्य यूजर्स ने भी रिएक्शन दिया और मयंक के माता-पिता पर सवाल उठाए. एक ने कहा, “बच्चा है, लेकिन संस्कार की कमी साफ दिख रही है.”

गौरतलब है कि बीते दिन 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन ने 83वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. खास बात यह है कि इस उम्र में भी वह काम कर रहे हैं और फिल्मों और टीवी की दुनिया में एक्टिव हैं.