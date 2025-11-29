विज्ञापन

आपके पापा के छोटे भाई की बेटी के पति की सास आपकी क्या लगेंगी? KBC में जवाब सुन बिग बी हंसने को हुए मजबूर

कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड में फेमस कॉमेडियंस पहुंचे, इस दौरान अमिताभ बच्चन ने उनसे ऐसा ट्रिकी सवाल पूछा जिसका जवाब सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

आपके पापा के छोटे भाई की बेटी के पति की सास आपकी क्या लगेंगी? KBC में जवाब सुन बिग बी हंसने को हुए मजबूर
केबीसी 17 का मजेदार वीडियो हुआ वायरल
नई दिल्ली:

इस समय सोनी टीवी पर केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति का 17वां सीजन चल रहा है, जिसमें आम जनता के साथ कई सेलिब्रिटी भी पहुंचते हैं. इस बीच भारत के फेमस कॉमेडियन रवि गुप्ता, अभिषेक उपमन्यु और हर्ष गुजरात शो में पहुंचे थे और हंसी के ठिठोले लगाए. इस दौरान अमिताभ बच्चन ने उनसे कुछ ट्रिकी सवाल भी पूछे, जिनका जवाब सुनकर अमिताभ बच्चन भी हैरान रह गए. आइए आपको दिखाते हैं इसी शो का एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर आपका दिमाग भी घूम जाएगा.

अमिताभ बच्चन ने कॉमेडियन से पूछा ऐसा सवाल

इंस्टाग्राम पर meme_m0ri नाम से बने पेज पर कौन बनेगा करोड़पति 17 वें सीजन का एक वीडियो पोस्ट किया गया है. इसमें अमिताभ बच्चन ने रवि, अभिषेक उपमन्यु और हर्ष गुजरात से सवाल पूछा कि आपके पापा के छोटे भाई की बेटी के हस्बैंड की सास आपकी क्या होगी? इसका जवाब देने के लिए अभिमन्यु ने बजर बजाया और ऐसा जवाब दिया जो काफी मजेदार था.

जवाब सुन छूटी बिग बी की भी हंसी

उन्होंने कहा हम उनसे बात नहीं करते. ये सुनकर वहां मौजूद हर इंसान हंसने लगा. फिर बस्सी ने कहा बातचीत बंद है, अब कोई भी रिश्ता हो उससे हमें क्या करना. वहीं, दूसरी टीम के रवि जवाब देते हैं चाची, जो बिल्कुल सही होता है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

कॉमेडियंस ने किए कई मजेदार प्रैंक

इस दौरान कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचे चारों कॉमेडियंस ने अमिताभ बच्चन के साथ भी प्रैंक करने का मौका नहीं छोड़ा. खुद अमिताभ बच्चन भी शो के दौरान स्टैंड अप कॉमेडी करते नजर आए, जिस पर एक ने कहा कि सर आप तो हमारे पेट पर भी लात मार देंगे, आपको क्या नहीं आता हैं. बता दें कि जब अमिताभ बच्चन से उनके डायलॉग को बोलने की गुजारिश की गई, तो उन्होंने कहा डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जिस पर एक कॉमेडियन ने कहा कि अभी पुलिस को फोन लगा दो डॉन हमारे पास है, ये सुनकर अमिताभ बच्चन भी हंसने लगे. इस एपिसोड में ढेर सारी मस्ती और मजाक देखने को मिला. 

