पिता ने चाट का ठेला लगा कर पढ़ाया, केबीसी कंटेस्टेंट ने सुनाई दिल छू लेने वाली कहानी, बिग बी की आंखें भी नम

अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में कई बार ऐसे कंटेस्टेंट आते हैं जो दूसरों को जिंदगी की नई सीख दे जाते हैं. ऐसा ही कुछ शो के एक और एपिसोड में देखने को मिला. कौन बनेगा करोड़पति 17 के ताजा एपिसोड में एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं. इस बार हॉट सीट पर बैठीं बिहार की प्रियंका कुमारी ने अपनी जिंदगी की कहानी साझा की. और, उनके शब्दों ने अमिताभ बच्चन से लेकर दर्शकों तक, सबको इमोशनल कर दिया. ये कंटेस्टेंट एक ऐसी बेटी है जिसने कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट तक पहुंच कर अपने पापा की मेहनत को सार्थक कर दिया.

एक पिता का संघर्ष

शो में आई कंटेस्टेंट प्रियंका सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हैं. उन्होंने बताया कि वो ट्यूशन लेकर अपने खर्चे खुद उठाती हैं ताकि पिता पर बोझ न बने. लेकिन सबसे ज़्यादा दिल छू लेने वाली बात तब आई जब उन्होंने अपने पिता के संघर्ष के बारे में बताया. उन्होंने कहा, ‘मेरे पापा चाट का ठेला लगाते हैं. बाकी सबको रविवार या त्योहारों पर छुट्टी मिलती है. लेकिन मेरे पापा कभी छुट्टी नहीं लेते. चाहे धूप हो, बारिश हो या सर्दी, वो हर दिन काम पर जाते हैं. उन्हीं की मेहनत से आज मैं यहां पहुंची हूं.'

प्रियंका ने गर्व से अपने पिता को अपना रियल लाइफ हीरो बताया. ये बात सुनकर अमिताभ बच्चन भी खुद को रोक नहीं पाए. बिग बी ने प्रियंका के पिता से कहा, ‘आप जैसे पिता देश के लिए मिसाल हैं. बेटी के लिए आपका समर्पण काबिले तारीफ है.'

प्रियंका के पिता ने जीता दिल

वहीं, प्रियंका के पिता ने भी एक सच्ची बात कहकर सबका दिल जीत लिया. उन्होंने कहा, ‘लोग अक्सर पूछते हैं कि बेटी की पढ़ाई पर इतना खर्च क्यों करते हो. लेकिन मैंने कभी किसी की नहीं सुनी. आज उसी की बदौलत मैं अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठा हूं.'

सोशल मीडिया पर ये एपिसोड वायरल हो गया है. लोगों ने कमेंट कर लिखा कि यही तो असली ‘कौन बनेगा करोड़पति' की खूबसूरती है. जब इंसानियत और मेहनत जीतती है. इस एपिसोड ने एक बार फिर साबित किया कि केबीसी सिर्फ सवाल जवाब का खेल नहीं. बल्कि आम लोगों की असाधारण कहानियों का मंच है. जहां सपनों, संघर्ष और इमोशन की हर धड़कन सुनाई देती है.