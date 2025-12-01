12 लाख इनवेस्ट कर बनाए 40 करोड़,अमन गुप्ता की ये कमाई सुनकर हर कोई हैरान,जानें कैसे बने सफल बिजनेसमैन

शार्क टैंक इंडिया में कई एंटरप्रेन्योर आते हैं, लेकिन कभी-कभी शार्क्स के फैसले भी कहानी बदल देते हैं. अमन गुप्ता का लेट्स ट्राई में किया गया बारह लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट ऐसा ही मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ. बाकी शार्क्स को जहां ये भुजिया ब्रांड आम लगा, वहीं अमन ने फाउंडर के जज्बे में वो चमक देख ली जो किसी एक्सेल शीट में नहीं मिलती. नतीजा...वही छोटा इन्वेस्टमेंट आज 40 करोड़ की वैल्यू तक पहुंच चुका है. उनकी इस सफलता को देखकर हर कोई हैरान है.

लेट ट्राई की झटपट उड़ान

शो में जब let's Try आया, तब कंपनी सिर्फ कुछ महीनों की थी. लेकिन इसके फाउंडर्स ने 5 महीनों में 16 लाख की सेल कर सबका ध्यान खींच लिया. उन्होंने दावा किया कि उनके स्नैक्स हल्दीराम जैसे बड़े ब्रांड्स को भी टक्कर दे रहे हैं. कुछ शार्क्स ने इसे रिस्क मानकर कदम पीछे खींच लिया, लेकिन अमन और अनुपम आगे आए. बाद में अनुपम हट गए और अमन ने अकेले पूरा इन्वेस्टमेंट किया. उनका वही भरोसा आज उन्हें करोड़ों की कमाई दिला चुका है.

3 करोड़ से 324 करोड़...जबरदस्त सफर

पहले सीजन में लेट्स ट्राई की वैल्यू लगभग 3 करोड़ 75 लाख थी. लेकिन कुछ ही सालों में ब्रांड ने पचास गुना ग्रोथ कर ली और आज इसकी वैल्यू 324 करोड़ रुपये पर पहुंच चुकी है. ये छलांग सिर्फ बिजनेस ग्रोथ नहीं, बल्कि इस बात का सबूत भी है कि कभी-कभी एक्सेल शीट नहीं, बल्कि इंसान की लगन देखकर किया गया इन्वेस्टमेंट ही सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बन जाता है. अमन इस डील को शार्क टैंक इंडिया के इतिहास की अपनी अब तक की बेस्ट इन्वेस्टमेंट बताते हैं.