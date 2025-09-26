Bigg Boss 19: 'उसका मेरा कुछ नहीं हो सकता...', फूट-फूट कर रोईं तान्या, अमाल मलिक ने कही ऐसी बात

टीवी का मोस्ट एंटरटेनिंग रियलिटी शो बिग बॉस 19 के घर में वीकेंड के वार से पहले एक बार फिर वोट देने को लेकर अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच भिड़ंत हो गई है. शो में अमाल मलिक और तान्या मित्तल को एक कपल की तरह देखा गया, लेकिन अमाल ने साफ कर दिया कि उनके और तान्या के बीच कुछ नहीं हो सकता. कलर्स टीवी ने शो का नया प्रोमो रिलीज किया है. प्रोमो में अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच बहस देखी जा रही है. प्रोमो में जीशान, तान्या से कहते हैं कि तुमने ऐसा कहा कि तुम अमाल को वोट दोगी." तान्या कहती है, "ऐसा कुछ नहीं है...मैं तो बस मजाक-मस्ती कर रही थी."
इस बात पर अमाल भड़क जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए जो मेरी पीठ पीछे अलग बातें करें. प्रोमो में आगे तान्या रोने लगती हैं और अमाल ही तान्या को चुप कराने आते हैं. दर्शकों को एक बार फिर शो में तान्या का अमाल मलिक के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिलेगा. तान्या कहती हैं, "तू कभी अपने आप को मेरी जगह पर रखकर देख यार," लेकिन अमाल कहते हैं, "नहीं रख पाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि फिर तू मेरी जगह पर आकर देखे, जैसे तू सबको डायरेक्टली बोलती है…ऐसे आगे जाकर मुझे भी बोलेगी.
Chaahe kitne bhi uthe sawaal, Amaal aur Tanya bane rahenge ek doosre ki dhaal. 😤— ColorsTV (@ColorsTV) September 26, 2025
Dekhiye #BiggBoss19, Mon-Sun raat 9 baje @JioHotstar aur 10:30 baje #Colors par.
{BB, Bigg Boss, BB19, Bigg Boss 19}@BiggBoss @iamgauravkhanna @darbar_awez @Humarabajaj6 @nehalchudasama9… pic.twitter.com/zNuX30Szf0
प्रोमो सामने आने के बाद फैंस का कहना है कि अमाल सिर्फ तान्या का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि तान्या सच में अमाल को पसंद करने लगी हैं. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, "तान्या बहुत तेज़ है, कैसे लोगों को अपनी तरफ रखना है, इसको सब पता है." एक दूसरे यूजर ने लिखा, "तान्या घर के लोगों का निशाना बनती जा रही है, क्योंकि वह दूसरों की तरह न तो चिल्लाती है और न ही गाली-गलौज करती है. कुनिका जैसे लोग उसे छेड़ते रहते हैं, नेहल उसे उकसाता रहता है, और अब अमाल भी लड़ रहा है."
