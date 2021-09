अक्षरा सिंह ने सोशल मीडिया पर इस अंदाज में की वापसी, फैन्स ने यूं किया स्वागत...देखें Video

सोशल मीडिया पर फैन्स ने किया स्वागत

अक्षरा सिंह (Akshara Singh) ने ये वीडियो शेयर कर अपने फैन्स के लिए एक प्यारा सा नोट भी लिखा है. उन्होंने लिखा है 'आ गई हूं वापस! तैयर हो जाए! हमारा नया गाना रिकॉर्ड करने का समय आ गया है जी! चलो चलो!!!, तैयार हो जाओ! एंथम टाइम वर्ल्ड वूहू मेक वे फॉर'. फैन्स भी उन्हें सोशल मीडिया पर वापस देख काफी खुश हैं और दिल खोल कर उनका स्वागत कर रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'Woohooo..Very exciteddd! Your smile', तो दूसरे फैन ने लिखा है 'Unfair eviction but don't worry, your fans always support u'.

अक्षरा सिंह का करियर

अक्षरा सिंह ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत भोजपुरी फिल्म 'प्राण जाए पर वजन न जाए' से की थी, ये फील साल 2010 में रिलीज हुई थी. इस के बाद उन्हें 'सौगंध गंगा मैया' की फिल्म में देखा गया. अक्षरा अभिनेत्री के साथ एक अच्छी सिंगर भी हैं. उन्होंने कई सारे गाने भी गए हैं. वहीं अक्षरा को फिल्मों के साथ-साथ टीवी पर भी देखा गया है. वो हिंदी सीरियल 'कला टिंका' और सूर्यपुत्र कर्ण में नजर आ चुकी हैं. इसी के साथ हालही में अक्षरा सिंह बिग बॉस ओटीटी में भी नजर आईं थीं.