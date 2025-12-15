विज्ञापन

धुरंधर के आलोचकों को टीवी एक्टर ने दिया जवाब, बोले- 'लोग उस चीज से नफरत करते हैं जिसे कंट्रोल नहीं कर पाते'

'धुरंधर' के आलोचकों को एक्टर निकितिन धीर ने जवाब दिया है और कहा कि मुझे इस इंडस्ट्री का हिस्सा होने पर गर्व है, जहां एक अच्छी बनी फिल्म के बारे में पूरी दुनिया में बात हो रही है.

Read Time: 3 mins
Share
धुरंधर के आलोचकों को टीवी एक्टर ने दिया जवाब, बोले- 'लोग उस चीज से नफरत करते हैं जिसे कंट्रोल नहीं कर पाते'
निकितन धीर ने की धुरंधर की तारीफ
नई दिल्ली:

रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में कमाल कर रही है. फिल्म लगातार एक हफ्ते से राज कर रही है और 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. फिल्म के हर किरदार को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, लेकिन फिल्म पर प्रोपेगेंडा फैलाने और पाकिस्तान की आतंकवाद के प्रति सोच को बेहतरीन तरीके से दिखाने का आरोप लग रहा है. फिल्म निगेटिव पीआर में भी फंसी. अब भारतीय एक्टर निकितिन धीर ने बताया है कि फिल्म कैसी है. निकितिन धीर ने फिल्म धुरंधर देख ली है, और उन्होंने फिल्म को बेहतरीन बताया है.

अभिनेता ने कहा कि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है और कहानी दिल छू लेने वाली है. उन्होंने फिल्म को लेकर कैप्शन में लिखा, "लोग अक्सर उस चीज से नफरत करते हैं जिसे वे कंट्रोल नहीं कर सकते. धुरंधर ने अपने रास्ते की हर रुकावट को खत्म कर दिया है और सच्चाई को सबसे सिनेमैटिक और खूबसूरत तरीके से दिखाया है. इसने झूठी कहानियों को खत्म कर दिया है और साबित कर दिया है कि बॉलीवुड जिंदा है और अच्छा काम कर रहा है. मुझे इस इंडस्ट्री का हिस्सा होने पर गर्व है, जहां एक अच्छी बनी फिल्म के बारे में पूरी दुनिया में बात हो रही है."

अभिनेता ने आगे लिखा कि काश हम चीज़ों को वैसे ही देखें जैसी वह हैं, काश हम नकली बुद्धिजीवियों और उनकी मीठी बातों से बेवकूफ न बनें और अपने देश के लिए अपने प्यार और लगन में एकजुट रहें. हमारे सैनिक ही हमारे देश के असली शान हैं.

बता दें कि फिल्म का पहला पार्ट हिट हो चुका है और मेकर्स ने फिल्म के दूसरे पार्ट का भी ऐलान कर दिया है. आर. माधवन फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर कह चुके हैं कि पहला पार्ट तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर दूसरे पार्ट में दिखाई जाएगी. अभिनेता के ये कहने के बाद फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. संभावित है कि मेकर्स मार्च 2026 तक अगला पार्ट लेकर आ सकते हैं. फिल्म को लगभग 300 करोड़ के बजट से बनाया गया है और फिल्म 300 करोड़ का आंकड़ा घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पार कर चुकी है. फिल्म ने विश्व भर में तकरीबन 400 करोड़ की कमाई कर ली है. कुल मिलाकर फिल्म ने अपना बजट निकाल लिया है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Nikiten Dheer, Dhurandhar Troll, Nikiten Dheer On Dhurandhar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com