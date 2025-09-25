बिग बॉस 19 में रो पड़े आवेज दरबार, बसीर अली से बोले- फर्जी आरोप कैसे...

कलर्स के रियलिटी शो बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड में कैप्टन्सी टास्क देखने को मिलने वाला है, जिसके चलते बिग बॉस घरवालों को विवादों से भरा पिटारा खोलते हुए नजर आएंगे. वहीं विवादास्पद रियलिटी शो में "बिग बॉस मूवी नाइट" थीम वाले कार्यक्रम की कुछ फुटेज घरवालों को दिखाई जाएगी. इसी की झलक लेटेस्ट प्रोमो में देखने को मिली है. दरअसल, चैनल ने इंस्टाग्राम पर शो का एक प्रोमो शेयर किया है, जिसमें बिग बॉस की आवाज सुनाई देती है, "बिग बॉस मूवी नाइट में मैं आज घर के अंदर की कुछ बाहर की बातें देख लेता हूं."
इसके बाद घरवालों को कुछ फुटेज दिखाई जाती है, जिसमें घरवाले दूसरे की चुगली करते हुए दिखाई देते हैं. प्रोमो में शहबाज़ कहते हुए सुनाई देते हैं, "बिग बॉस क्या तीर मार रहे हो." इसके बाद कैमरा जीशान कादरी और बसीर अली पर जाता है, जो फुटेज देखकर हंसते हुए दिखाई देते हैं.
कैप्शन में लिखा गया, "मूवी नाइट में खुलेंगे घरवालों के राज़! देखिये #बिगबॉस19, सोम-रविवार रात 9 बजे @jiohotstar और 10:30 बजे #Colors बराबर." जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि आवेज के गुस्सा होने का कारण बसीर अली का एक कमेंट है, जिसमें उन्होंने आवेज की पर्सनल लाइफ पर कमेंट करते हुए कहा, मुझे पता है बाहर कितनी लड़कियों को गोद में लेकर घूमता है.
गौरतलब है कि बिग बॉस 19 में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, आवेज़ दरबार, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, कुनिका सदानंद, बसीर अली, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, ज़ीशान क़ादरी, नेहल चुडासमा, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी नजर आ रहे हैं. जबकि नगमा मिराजकर और नतालिया शो से इविक्ट हो चुकी हैं.
