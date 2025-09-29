विज्ञापन

दूरदर्शन के वो 12 चेहरे जिनके बिना अधूरे थे समाचार, 7वीं वाली की आज भी है जबरदस्त फैन फॉलोइंग

दूरदर्शन के दौर की हर बात निराली थी. समाचारों में सिर्फ समाचार हुआ करते थे और कोई शोरगुल नहीं. हम आपके लिए एक ऐसी फोटो लाए हैं जिसमें दूरदर्शन के 12 न्यूज रीडर हैं. आप भी देखें और डूब जाएं अतीत की उन यादों में.

दूरदर्शन के वो 12 न्यूज रीडर जो ले जाएंगे अतीत की गलियों में
नई दिल्ली:

एंटरटेनमेंट से जुड़ी टेक्नॉलॉजी के बदलने का असर सिर्फ टीवी शोज, फिल्म्स पर ही नहीं पड़ा. न्यूज प्रेजेंटेशन पर भी इसका असर साफ दिखाई देता है. आज समाचारों की दुनिया बदल चुकी है. समाचार से ज्यादा आज जोर प्रेजेंटेशन पर है. एंकर्स की एक अलग दुनिया सामने आई है जो समाचार देते हुए अपनी हर कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं. इस तरह समाचारों में शोर-शराबा बढ़ता ही जा रहा है. लेकिन एक दौर में समाचार प्रेजेंटेशन का तरीका बिलकुल हुआ करता था. ये दौर था Doordarshan का. जब समाचार और समाचार परिक्रमा के नाम से बुलेटिन आया करते थे. एंकर बहुत ही सधे हुए अंदाज में और बिना किसी एक्सप्रेशन के सिर्फ समाचार पढ़ा करते थे. हम आपके लिए दूरदर्शन के दौर के ऐसे ही 12 न्यूज रीडर  लाए हैं जो आपको अतीत के गलियारों में ले जाएंगे. 

दूरदर्शन के दौर के न्यूज रीडर

क्या आप जानते हैं दूरदर्शन के उस दौर में कौन कौन से एंकर हुआ करते थे. इंस्टाग्राम दूरदर्शन मैमोरीज नाम के हैंडल ने एक पिक शेयर की है. जिसमें दूरदर्शन में समाचार पढ़ने वाले समाचार वाचकों की फोटो के साथ उनके नाम शेयर किए हैं. आप देख सकते हैं उसमें सलमा सुलतान, जेबी रमण, मंजरी जोशी, वेद प्रकाश, अविनाश कौर सरीन, शम्मी नारंग, नीलम शर्मा, शुभेंदु अमिताभ, सरला महेश्वरी, शोभना जगदीश, विनोद दुआ और मीनू तलवार नजर आ रहे हैं. दूरदर्शन की शुरुआत जब हुई थी, तब 24 घंटे की न्यूज का कोई ऑप्शन नहीं था. अलग अलग समय पर न्यूज बुलेटिन प्रसारित होते थे. जिन्हें यही एंकर बेहद नफासत भरे अंदाज में पेश करते थे.

इस तरह होती थी शुरुआत

उस समय न्यूज बुलेटिन की शुरुआत नमस्कार के साथ होती थी. समाचार वाचक की पहली पंक्ति होती थी नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन...अब वक्त है देश और दुनिया की खबरों का. जिसके बाद एंकर तमाम खबरों को विस्तार से या ब्रीफ में बताया करते थे. उस दौर के लोग इस पोस्ट को देखकर उस समय के न्यूज रीडर्स को याद कर रहे हैं. इस पोस्ट पर कुछ यूजर्स ने अपने फेवरेट न्यूज रीडर का नाम शेयर किया है. कुछ यूजर्स ने उस समय के सीरियल्स के नाम भी शेयर किए हैं. एक यूजर ने लिखा कि वो समाचार की दुनिया का सुनहरा वक्त था. एक यूजर ने लिखा कि ये असली न्यूज रीडर्स थे. लेकिन इस फोटो में सातवें नंबर पर नजर आ रहीं नीलम शर्मा के फैन्स उन्हें आज भी बहुत याद करते हैं.

