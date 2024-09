चेहरे पर बढ़ रहे हैं काले दाग-धब्बे, तो आज से ही बदल डालें ये 5 आदतें, साफ हो जाएगी स्किन </

Dark Spots on face: चेहरे पर काले धब्बे किसी को भी पसंद नहीं है. हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा चांद की तरह चमके, लेकिन पॉल्यूशन, केमिकल यूज और उल्टा-सीधा खाने से चेहरे की रंगत पर बड़ा बुरा असर पड़ता है. चेहरे पर दाग-धब्बे हमारे इंप्रेशन को भी कम करते हैं. महिला और पुरुष दोनों ही इस समस्या से जूझते हैं. चेहरे पर काले धब्बे (Dark Spots) के कई तरह के इलाज हैं. कई लोग चेहरे पर से काले धब्बे हटाने के लिए केमिकल वाले प्रोड्क्ट्स को यूज करते हैं. लेकिन कई मामलों में रिजल्ट जीरो आता है. ऐसे में चेहरे पर काले धब्बे के इलाज के लिए आज से ही इन पांच आदतों को बाय-बाय कहना होगा.

केमिकल्स से बचें (Say No to Chemical Skin Products)

चेहरे पर काले दाग धब्बे केमिकल युक्त स्किन प्रोडक्ट्स से होते हैं और फिर इनके इलाज के लिए भी केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं. चेहरे पर काले दाग-धब्बों से बचना है तो मेकअप और स्किन केयर के लिए केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से दूरी बनानी होगी.



डायबिटीज पर काबू करें (Control Diabetes)

अगर ब्लड शुगर लेवल ठीक हैं, तो स्किन ग्लो करती है. इसके लिए आपको डायबिटीज को कंट्रोल करना होगा.





चेहरे से उतारें मेकअप (Remove Makeup)

किसी पार्टी में से आने के बाद या घर का फंक्शन होने के बाद आप मेकअप साफ करके नहीं सोते हैं, तो इससे आपकी चेहरे की स्किन को बड़ा नुकसान हो सकता है. ऐसा ना करने से चेहरे पर दाग-धब्बों के अलावा और भी कई समस्याएं हो जाती हैं. इसलिए जरूरी है कि सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से धो लें.



मेडिसिन को कहें NO (Say no to Excess of Medicine)



अगर आपके डेली रूटीन में दवाईयों का सेवन ज्यादा है, तो इससे भी चेहरे पर दाने, मुंहासे और ब्लैक स्पॉट की समस्या होने लगती है. ज्यादा दवाईयों के सेवन से हार्मोनल इंबैलेंस होता है, जिसकी वजह से पेट की गर्मी चेहरे पर दाने बनकर निकलती है. इसलिए कोशिश कि करें ज्यादा दवाईयां लेने से बचें.



सन प्रोटेक्शन (Sun Protection)

स्किन को सूरज की तेज रोशनी से बचाना भी जरूरी है. चेहरे की स्किन सबसे ज्यादा सॉफ्ट होती है, जो धूप के संपर्क में आने से जलने लगती है. अल्ट्रा वॉयलेट किरणे स्किन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है. धूप में ज्यादा घूमने से स्किन पर दाग-धब्बे होने लगते हैं.

