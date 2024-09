फिजिकल ही नहीं मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है योग, जानिए डिप्रेशन से राहत दिलाने वाले पावरफुल योगासन

Yoga to get rid of depression: आज की तेज रफ़्तार ज़िंदगी में टेंशन और डिप्रेशन जैसी मेंटल परेशानियां आम होती जा रही है. लोगों को नौकरी, बच्चों और घर के कामकाज को लेकर कई तरह के तनाव का सामना करना पड़ता है. इन परेशानियों का मेंटल हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता है. टेंशन और डिप्रेशन (depression) जैसी परेशानियों को सही तरह से मैनेज करना बहुत जरूरी है. इसमें योग (Yoga) काफी मददगार साबित हो सकता है. यह बॉडी के साथ साथ ब्रेन को भी राहत और आराम देता है. तनाव और डिप्रेशन से बचाव के लिए कुछ खास योगासन काफी बेहतर साबित होते हैं. इन्हें नियमित रूप से करने से ब्रेन में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ जाता है. सेराटोनिन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके कारण इंसान अच्छा फील करता है. इसके अलावा योगासन से ब्लड पंप होता है जिससे मूड बेहतर हो जाता है. आइए जानते हैं डिप्रेशन से बचाव करने वाले कुछ योगासनों (Yoga to get rid of depression) के बारे में-



सुखासन में डीप ब्रीदिंग

मन को शांत करने से डिप्रेशन को कम करने में मदद मिलती है. इसके लिए सुखासन में गहरी सांस लेनी चाहिए. सुखासन करने के लिए योगा मैट पर पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएं. बॉडी को सीधा में रखें. हाथों को घुटनों पर टिकाएं और आंखें बंद करें. अब गहरी और सुकून भरी सांसें लें. इस समय ध्यान सांसों की गति पर रखें. कुछ समय इस पोज में रहे और गहरी सांस लेते रहें.



अधो मुख श्वानासन

अधो मुख श्वानासन करने से ब्रेन शांत होता है. इस आसन को करने के लिए योगा मैट पर पेट के बल लेटे और हथेलियों को छाती के बगल में रखें. पहले घुटनों और हाथों के बल बॉडी का ऊपर उठाएं और फिर पंजों के बल पर बॉडी को ऊपर उठाएं. इस समय बॉडी उल्टे वी-शेप में आ जानी चाहिए. कुछ सांसें लेने के बाद धीरे से पहले की स्थिति में वापस आएं.



बालासन

नियमित रूप से बालासन करने से तनाव और डिप्रेशन से बचने में मदद मिल सकती है. बालासन करने के लिए योगा मैट पर घुटने मोड़कर बैठें. दोनों घुटने के बीच कुछ दूरी रखें. अब आगे की ओर झुकते हुए हाथों और चेहरे को जमीन पर टिकाएं. गहरी सांस लें. कुछ देर इस मुद्रा में रहें.