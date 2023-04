World Health Day 2023 : क्यों मनाया जाता है 'विश्व स्वास्थ्य दिवस', यहां जानें इस बार की थीम और इतिहास

विश्व स्वास्थ्य दिवस का इतिहास

आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) के साथ ही 1948 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की भी नींव रखी गई थी. दुनिया के कई देशों ने मिलकर सेहत को बढ़ावा देने और गंभीर बीमारियों से लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, इसका निर्णय लिया. इसकी नींव रखने के दो साल बाद सन 1950 में पहली बार 07 अप्रैल को यह दिवस मनाया गया.

तब से हर साल अलग-अलग थीम पर विश्व स्वास्थय दिवस मनाया जाता है. इस बार की थीम हेल्थ फॉरऑल (health for all-) रखा गया है. इसके पीछे का विचार यह है कि स्वास्थ्य एक बुनियादी मानव अधिकार है और हर किसी को बिना किसी आर्थिक परेशानी के जब और जहां इसकी आवश्यकता हो स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके.

