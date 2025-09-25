कितने दिन में अपना तौलिया धोते हैं आप? जानें कब हो सकता है खतरनाक

घर पर कई चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं. नहाने के बाद तौलिये की याद तो आती है, लेकिन बाकी कपड़ों के साथ इसे रोजाना नहीं धोया जाता है. तौलिये को लोग कई दिनों तक इस्तेमाल करते हैं और फिर जब याद आता है, तब इसे धोया जाता है. आज हम आपको बताएंगे कि तौलिया कितने दिन में धोना चाहिए और ये कब आपके परिवार के लिए खतरनाक हो सकता है.

कितने दिन में तौलिया धोते हैं लोग?

आमतौर पर ज्यादातर लोग हफ्ते में ही तौलिया धोते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो इसे धोना ही भूल जाते हैं और जब तक बदबू नहीं आती है तब तक उन्हें याद नहीं आता है. CABI डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ से इसे लेकर एक स्टडी की गई थी, जिसमें बताया गया कि ज्यादातर लोग महीने में सिर्फ एक ही बार तौलिया धोते हैं. ये स्टडी 100 लोगों पर की गई थी.

तौलिया धोना क्यों है जरूरी?

आपके परिवार की सेहत के लिए तौलिये का साफ होना काफी जरूरी है. तौलिये पर कई सारे खतरनाक बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं. जब भी हम तौलिये से शरीर पोंछते हैं तो शरीर से कई बैक्टीरिया तौलिये पर आ जाते हैं. इसके अलावा जब लोग गीला तौलिया घर के अंदर छोड़ देते हैं तो उसमें फफूंद और बाहरी बैक्टीरिया भी पनपने लगता है. इससे आप बीमार पड़ सकते हैं और इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है.

कितने दिन में धोना चाहिए तौलिया?

अगर आप अकेले अपना तौलिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको हर हफ्ते इसे धोना चाहिए. वहीं जो लोग तौलिया शेयर करते हैं, उन्हें हफ्ते में कम से कम दो बार तौलिया जरूर धोना चाहिए. तौलिये को धोने से उस पर जमा बैक्टीरिया और गंदगी निकल जाती है और ये इस्तेमाल के लिए सेफ होता है. कोशिश करें कि इस्तेमाल करने के बाद तौलिये को धूप में जरूर डाल दें. अगर घर में कोई बीमार है या फिर उसे किसी भी तरह का फ्लू है तो उसे अलग तौलिया दें.