Anti Aging Tips: हमेशा रहेंगे जवान, अगर अपना लिए ये घरेलू उपचार

How To Reduce Aging Naturally: बढ़ती उम्र के साथ झुर्रियां, ढीलापन और बारीक रेखाएं आने जैसी समस्या को फैस करना आम बात है, लेकिन, अगर ये दिक्कतें कम उम्र में ही दिखनी शुरू हो जाएं, तो यह चिंता का विषय बन सकता है. अगर आप भी कम उम्र में हो रही एजिंग से छुटकारा पान छाते हैं और त्वचा को लंबे समय तक जवां, हेल्दी और चमकदार बनाए रखना चाहते हैं. तो यहां बताए गए आसान और प्राकृतिक उपायों को अपनाकर उम्र के प्रभाव को रोक सकते हैं.

यंग दिखने के लिए क्या करना चाहिए?

बढ़ती उम्र को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है सनस्क्रीन: बढ़ती उम्र का असर त्वचा पर तेजी से तब दिखता है, जब इसे सूरज की हानिकारक किरणों से बचाया न जाए. इसलिए आपके लिए यह बेहद जरूरी है बाहर निकालने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं.

केसर और दूध: केसर में मौजूद नेचुरल ब्राइटनिंग और एंटी-एजिंग गुण उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं. इसलिए आपको बस 2 चम्मच दूध में कुछ धागे केसर के डालने होंगे और उसे रुई की मदद से फैस पर लगाना होगा, 20 मिनट तक रखकर आप चेहरे को धो सकते हैं.

पपीता: पपीते में पपेन नमक एक एंज़ाइम पाया जाता है जो फाइन लाइन्स को कम करता है और स्किन को टाइट बनाता है. पपीते को चेहरे पर लगाने के लिए पक हुआ पपीता लें फिर उसे मैश करके पूरे अच्छी तरह चेहरे पर लगाएं और फिर 15 से 20 मिनट बाद धो लें. अगर आप इसे नियमित रूप से अपने चहरे पर लगाते हैं, तो स्किन को साफ और टाइट रख सकते हैं.

अंडे का सफेद हिस्सा: अंडे के सफेद हिस्से में नेचुरल फेस लिफ्ट वाले गुण पाए जाते हैं, जो स्किन को टाइट को करने में और पोर्स को सिकोड़ने में मदद करता है. इसे चेहरे पर लगाने के लिए एक अंडे का सफेद हिस्सा निकालें और उसमें कुछ बूंद नींबू की मिला दें. अब इस पेस्ट को ब्रश की मदद से चेहरे पर लगाएं और सूखने के बाद ठंडे पानी से धो लें.

