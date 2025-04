सूर्य नमस्कार और अनुलोम-विलोम से घटा सकते हैं वजन, एक्सपर्ट ने बताए चौंकाने वाले फायदे

Weight Loss with Yoga: आजकल बहुत से लोग बढ़ते बैली फैट को लेकर चिंतित हैं. अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान के कारण वजन बढ़ना एक आम समस्या बन गई है. वजन घटाने के लिए एक्सपर्ट्स (Anulom Vilom for Fat Burning) का मानना है कि एक्सरसाइज और डाइट का पालन करना जरूरी है, लेकिन इसके अलावा भी कई तरीके हैं जो वेट लॉस में मदद कर सकते हैं. इन्हीं प्रभावी तरीकों में से एक है योग, जो भारत की पुरानी (Surya Namaskar for Belly Fat) टेक्निक है. ऋषि-मुनि सदियों से योग की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं. हाल ही में एक फिटनेस एक्सपर्ट ने बताया कि उन्होंने सिर्फ एक महीने में योग की मदद से काफी (Morning Yoga for Weight Loss) हद तक वजन घटाया. आइए जानते हैं कि योग किस तरह से वेट लॉस में मदद करता है.

गर्मी में जल्दी खराब हो जाता है खाना और लंच तक टिफिन से आने लगती है बदबू? इस तरह रखने पर देर तक रहेगा फ्रैश और टेस्टी

Photo Credit: iStock

1. सूर्य नमस्कार और अनुलोम-विलोम: फिटनेस एक्सपर्ट आशीष कुमार अग्रवाल के साथ मौजूद विशेषज्ञ ने इंस्टाग्राम पर बताया कि उन्होंने हर सुबह आधे घंटे तक सूरज की रोशनी में सूर्य नमस्कार और अनुलोम-विलोम का अभ्यास किया. इस प्रोसेस से वे रोजाना करीब 417 कैलोरी बर्न कर रहे थे. उन्होंने इसे फैट बर्निंग का सबसे प्रभावी और बेहतरीन तरीका बताया. इसके अलावा, उन्होंने संतुलित डाइट अपनाई और जंक फूड से पूरी तरह दूरी बना ली, जिससे वजन तेजी से कम करने में मदद मिली.

2. वजन घटाने के लिए कौन से योग करें: वजन कम करने के लिए सूर्य नमस्कार और अनुलोम-विलोम के साथ-साथ कुछ अन्य प्रभावी योगासन को भी अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं. इनमें पश्चिमोत्तानासन, उत्तानासन, वक्रासन, भूजंगासन और प्राणायाम प्रमुख हैं. सुबह योग करने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस दौरान सूरज की रोशनी से विटामिन-डी भी मिलता है. सुबह 6 से 8 बजे के बीच योग करने से शरीर को अधिक फायदा मिलता है और वजन तेजी से घटता है.

3. पेट की चर्बी घटाने के लिए सूर्य नमस्कार के फायदे: अगर आप पेट की चर्बी जल्दी कम करना चाहते हैं, तो सूर्य नमस्कार एक बेहतरीन उपाय हो सकता है. इसके अलग- अलग आसनों से पेट पर दबाव पड़ता है, जिससे चर्बी तेजी से कम होने लगती है.

सूर्य नमस्कार करने से मसल्स एक्टिव हो जाती हैं और शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे वजन तेजी से घटता है. अगर आप 15 से 20 दिन तक रेगुलर सूर्य नमस्कार करें, तो पेट की चर्बी जल्दी कम होने लगेगी. शुरुआती दिनों में इसे धीरे-धीरे करें और समय के साथ इसके स्टेप्स बढ़ाएं, ताकि शरीर को अधिक फायदा मिल सके.

Photo Credit: iStock

सूर्य नमस्कार करने का सही तरीका (What Is The Right Way To Do Surya Namaskar)

सूर्य नमस्कार करने के लिए सही टेक्निक अपनाना जरूरी है, जिससे शरीर को पूरा फायदा मिले.

प्रणामासन (Prayer Pose) – सबसे पहले योगा मैट पर सीधे खड़े हो जाएं और हाथ जोड़कर कुछ सेकंड के लिए शांत रहें. हस्तउत्तानासन (Raised Arms Pose) – अब हाथों को ऊपर उठाएं और कमर को पीछे की ओर झुकाएं. पादहस्तासन (Standing Forward Bend) – धीरे-धीरे आगे की ओर झुकें और अपने हाथों को जमीन पर टिकाएं. इस दौरान सिर को घुटनों से नीचे लाने की कोशिश करें. अश्व संचालनासन (Equestrian Pose) – अब दाएं पैर को पीछे ले जाएं और दोनों हाथों को जमीन पर रखें. इस पोज में कुछ देर रुकें और ऊपर की ओर देखें. दंडासन (Plank Pose) – अब दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएं और अपने शरीर को हाथों और पैरों के बीच बैलेंस करें. चेहरा पैरों की ओर होना चाहिए. अष्टांग नमस्कार (Salute With Eight Parts) – अब घुटनों, छाती और ठुड्डी को जमीन पर रखें और कुछ सेकंड तक होल्ड करें. भुजंगासन (Cobra Pose) – अब शरीर को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं और सिर को पीछे की ओर झुकाएं. अधोमुख श्वानासन (Downward Dog Pose) – अब शरीर को ऊपर उठाएं और अपने पैरों और हाथों को सीधा रखते हुए सिर को अंदर की ओर करें. अश्व संचालनासन (Equestrian Pose – दोबारा) – अब पहले वाले पैर को आगे लाएं और सिर ऊपर की ओर रखें. पादहस्तासन (Standing Forward Bend – दोबारा) – अब दोनों पैरों को साथ लाकर फिर से नीचे झुकें. हस्तउत्तानासन (Raised Arms Pose – दोबारा) – धीरे-धीरे शरीर को सीधा करें और हाथों को ऊपर उठाकर पीछे की ओर झुकें. प्रणामासन (Prayer Pose – दोबारा) – अब शरीर को सीधा करें और हाथों को जोड़कर शुरुआती स्थिति में आ जाएं.

योग करने के फायदे