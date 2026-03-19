Mehndi Designs For Chaitra Navratri 2026: क्या नवरात्रि में मेहंदी लगानी चाहिए? चैत्र नवरात्रि में हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन

Trendy Mehndi Designs For Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि 2026 की शुरुआत के साथ ही घरों में पूजा पाठ और उत्सव का माहौल बन गया है. नौ दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार में महिलाएं माता रानी की भक्ति के साथ-साथ सोलह श्रृंगार को भी बहुत महत्व देती हैं. श्रृंगार की बात हो और मेहंदी का जिक्र न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. बहुत सी महिलाओं के मन में यह सवाल अक्सर आता है कि क्या नवरात्रि में मेहंदी लगानी चाहिए? चैत्र नवरात्रि में हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन (Trendy Mehndi Designs) और अपनी भक्ति के साथ अपनी खूबसूरती में भी चार चांद लगाएं.

क्या नवरात्रि में मेहंदी लगानी चाहिए, क्‍या है नवरात्रि में मेहंदी लगाने का धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में मेहंदी को सुहाग की निशानी और बेहद शुभ माना गया है. नवरात्रि के दौरान हम शक्ति की देवी मां दुर्गा की पूजा करते हैं. शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ काम या त्यौहार में मेहंदी लगाना सकारात्मकता का प्रतीक है. ऐसा माना जाता है कि हाथों पर मेहंदी रचाने से मां प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-समृद्धि आती है. मेहंदी की ठंडक मन को शांत रखती है जो व्रत और साधना के दौरान एकाग्रता बढ़ाने में मदद करती है.

आप यहां देख सकते हैं 77 मेहंदी के ड‍िजाइन (77 Navratri Henna ideas)

इस लेख में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में मेहंदी लगाना क्यों शुभ माना जाता है और इस बार कौन से डिजाइन सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहने वाले हैं.

चैत्र नवरात्रि में हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन (Trendy Mehndi Designs)

चैत्र नवरात्रि के लिए लेटेस्ट डिजाइन आइडियाज

इस साल 2026 में मेहंदी के डिजाइन में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अब लोग बहुत ज्यादा भरे हुए हाथों के बजाय बारीक और कलात्मक डिजाइन पसंद कर रहे हैं.

दुर्गा मां का चित्र: अगर आप कुछ यूनिक ट्राई करना चाहती हैं, तो हथेली के बीच में मां दुर्गा का चेहरा या उनकी आंखें बनवा सकती हैं. यह देखने में बहुत ही दिव्य और सुंदर लगता है.

त्रिशूल और कलश डिजाइन: नवरात्रि की थीम को ध्यान में रखते हुए आप अपनी मेहंदी में छोटे त्रिशूल, कलश या स्वस्तिक के डिजाइन शामिल कर सकती हैं. यह न केवल देखने में अच्छे लगते हैं बल्कि पूरी तरह से पारंपरिक भी होते हैं.

मंडला आर्ट: अगर आपको सादगी पसंद है, तो हथेली के बीच में एक बड़ा सा गोल चक्र या मंडला डिजाइन बनवाएं. यह डिजाइन कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता और इसे बनाना भी बहुत आसान है.

उंगलियों के लिए खास अरेबिक डिजाइन (Ungaliyon Ke Liye Mehndi Design)

आजकल की लड़कियां और महिलाएं पूरे हाथ पर मेहंदी लगाने के बजाय केवल उंगलियों और बैक हैंड पर डिजाइन बनवाना पसंद करती हैं.

जाल वाली मेहंदी: उंगलियों पर बारीक जाल और उस पर छोटे फूलों का डिजाइन काफी लोकप्रिय हो रहा है. यह दिखने में बहुत ही प्रोफेशनल और हैवी लुक देता है.



बेल डिजाइन: कलाई से लेकर एक उंगली तक जाने वाली बारीक बेल का डिजाइन आपके हाथों को लंबा और सुंदर दिखाता है. यह इंडो-वेस्टर्न कपड़ों पर भी बहुत जंचता है.

मेहंदी रचाने के कुछ जरूरी टिप्स

मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, वह उतनी ही ज्यादा खूबसूरत लगती है. अगर आप चाहती हैं कि आपकी नवरात्रि वाली मेहंदी का रंग एकदम डार्क आए, तो इन बातों का ध्यान रखें.

. मेहंदी लगाने से पहले हाथों को अच्छे से साफ कर लें और उन पर कोई तेल या लोशन न लगाएं. . मेहंदी सूखने के बाद उस पर नींबू और चीनी का घोल लगाएं, इससे मेहंदी ज्यादा देर तक हाथों पर चिपकी रहती है और रंग गहरा होता है. . मेहंदी छुड़ाने के बाद कम से कम 5 से 6 घंटे तक हाथों पर पानी न डालें. इसकी जगह आप थोड़ा सा सरसों का तेल या विक्स वेपोरब लगा सकते हैं.

मेहंदी और आयुर्वेद

चैत्र नवरात्रि ऐसे समय पर आती है जब मौसम बदल रहा होता है. आयुर्वेद के अनुसार इस समय शरीर में गर्मी बढ़ सकती है. मेहंदी की प्रकृति ठंडी होती है. जब हम इसे हथेलियों और पैरों के तलवों पर लगाते हैं, तो यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है. यही कारण है कि प्राचीन समय से ही हर बड़े त्यौहार पर मेहंदी लगाने की परंपरा चली आ रही है ताकि सेहत और सुंदरता दोनों बनी रहें.

रखें ध्यान

आजकल बाजार में केमिकल वाली मेहंदी बहुत मिलती है जो हाथों में जलन या एलर्जी कर सकती है. कोशिश करें कि आप घर पर बनी शुद्ध मेहंदी या ऑर्गेनिक मेहंदी का ही इस्तेमाल करें. यह आपकी स्किन के लिए सुरक्षित है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है.