न्यूयॉर्क के Times Square पर दिखा भारत का फैशन, साड़ियों में सजी महिलाओं ने बिखेरा देसी रंग

न्यूयॉर्क का मशहूर टाइम्स स्क्वायर रविवार को भारतीय साड़ियों के रंग, कढ़ाई और पारंपरिक शिल्प से जगमगा उठा. 'साड़ी गोज ग्लोबल' कार्यक्रम के तीसरे संस्करण में प्रवासी भारतीय महिलाओं और युवतियों ने अलग-अलग राज्यों की साड़ियां पहनकर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने पेश किया.

असम से बनारस तक दिखी साड़ियों की विविधता

पीटीआई के अनुसार, कार्यक्रम में असम की पारंपरिक बुनाई, लखनऊ की चिकनकारी, बनारसी रेशम और कांजीवरम जैसी साड़ियों ने खास आकर्षण बटोरा. अलग-अलग रंग, कपड़े और डिजाइन वाली इन साड़ियों ने भारत की क्षेत्रीय कला और हथकरघा परंपरा की खूबसूरत तस्वीर पेश की.

तिरंगा हाथ में लेकर महिलाओं ने किया डांस

वीडियो में आप देख सकते हैं कि रंग-बिरंगी साड़ियों में सजी महिलाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर सामूहिक नृत्य किया, तस्वीरें खिंचवाईं और अपनी साड़ियों से जुड़ी कहानियां साझा कीं. इस दौरान भारतीय संस्कृति और विरासत के प्रति उनका गर्व सााफ नजर आया.

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न्यूयॉर्क की गवर्नर ने की कार्यक्रम की सराहना

न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होकुल ने अपने संदेश में कहा कि यह आयोजन उन महिलाओं का सम्मान है, जो टाइम्स स्क्वायर में अपनी विरासत का गर्व के साथ जश्न मनाा रही हैं. उन्होंने आयोजन करने वाली उमा ग्लोबल की भी सराहना की और इसे महिलाओं, अल्पसंख्यकों और कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण मंच बताया.

साड़ी को बताया भारतीय विरासत का हिस्सा

भारतीय वाणिज्य दूतावास की वाणिज्य दूत (व्यापार) राजलक्ष्मी अप्पासाहेब कदम ने कहा कि साड़ी भारतीय कला, परंपरा और बुनकरों की जीवंत विरासत है. उन्होंने इसे पारंपरिक हथकरघा और स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने वाला परिधान बताया, जो पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों को भी अपने सााथ संजोए हुए है.

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