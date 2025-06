2 मिनट का स्किन केयर, 24 घंटे का ग्लो, कच्चा दूध लगाने के बाद लगाएं ये 5 चीजें

Skincare after Raw Milk: गर्मियों में चेहरे की देखभाल करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी इसका सही तरीका अपनाना है. बहुत से लोग फेस क्लीन करने के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल करते हैं. दूध एक नेचुरल क्लींजर है, जो स्किन से गंदगी हटाने, पोर्स साफ करने और ग्लो देने का काम करता है. लेकिन दूध लगाने के बाद कई लोग स्किन को ऐसे ही छोड़ देते हैं. जिसकी वजह से चेहरे पर ड्रायनेस, खिंचाव और धीरे-धीरे स्किन की चमक भी फीकी पड़ने लगती है. स्किन केयर एक्सपर्ट्स के अनुसार, कच्चा दूध लगाने के बाद भी फेस की स्किन को थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार और केयर चाहिए. कुछ चीजें ऐसी हैं, जो कच्चा दूध लगाने के बाद चेहरे (What to Apply after Raw Milk on Face) पर तुरंत लगानी चाहिए, ताकि आपकी स्किन ना सिर्फ साफ दिखे बल्कि लंबे समय तक चमकदार और हेल्दी बनी रहे. तो चलिए जानते हैं ऐसी 5 जरूरी चीजों के बारे में जो कच्चा दूध लगाने के बाद चेहरे पर जरूर लगानी चाहिए.

कच्चा दूध चेहरे पर लगाने के फायदे (Benefits of Raw Milk for Skin)

1. यह नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है, चेहरे की गंदगी और एक्स्ट्रा ऑयल हटाता है.

2. दूध में लैक्टिक एसिड होता है, जो स्किन को साफ और ब्राइट बनाता है.

3. कच्चा दूध स्किन को सॉफ्ट बनाता है और डेड स्किन हटाता है.

4. कच्चा दूध लगातार लगाने से चेहरे के काले निशान हल्के और दाग-धब्बे कम हो जाते हैं.

कच्चे दूध के बाद चेहरे पर लगाएं ये 5 चीजें

1. गुलाब जल (Rose Water)

कच्चा दूध स्किन को अंदर से क्लीन करता है, लेकिन उसकी वजह से स्किन की नमी भी थोड़ी कम हो जाती है. ऐसे में गुलाब जल एक बेस्ट ऑप्शन है. ये स्किन को तुरंत हाइड्रेट करता है, pH लेवल को बैलेंस में रखता है और इससे स्किन को फ्रेश और कूलिंग फील मिलती है. दूध से चेहरा साफ करने के बाद कॉटन में गुलाब जल लें और चेहरे पर थपथपाएं. स्किन को सुकून मिलेगा और ग्लो भी बढ़ेगा.

कई बार दूध लगाने के बाद चेहरे पर थोड़ी ड्रायनेस महसूस होती है, इसलिए स्किन को सॉफ्ट और हेल्दी बनाए रखने के लिए एक अच्छा मॉइश्चराइज़र जरूर लगाएं. ये स्किन की सॉफ्टनेस को लॉक करता है, फाइन लाइन्स को कम करने में मदद करता है और चेहरे पर एक स्मूद टेक्सचर देता है. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो जेल-बेस्ड मॉइश्चराइज़र चुनें. ड्राय स्किन वालों के लिए क्रीम-बेस्ड मॉइश्चराइजर बेस्ट रहेगा.

अगर आप अपनी स्किन को एक्स्ट्रा केयर देना चाहते हैं, तो विटामिन C सीरम ट्राय करें. ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो दाग-धब्बों को हल्का करता है और स्किन को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है. गुलाब जल या टोनर के बाद विटामिन C सीरम की कुछ बूंदें लगाएं और चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें, फिर मॉइश्चराइजर लगाएं.

आपने चाहे घर पर दूध लगाया हो या बाहर जा रहे हैं, सनस्क्रीन हर हाल में जरूरी है, क्योंकि दूध से स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है. ऐसे में धूप उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है. सनस्क्रीन टैनिंग और सनबर्न से बचाता है. स्किन का नैचुरल टोन बरकरार रखता है और स्किन की एजिंग प्रॉसेस को स्लो करता है. कम से कम SPF 30+ वाला सनस्क्रीन जरूर लगाएं. अगर बाहर हैं तो हर 3 घंटे में री-एप्लाई करें.

अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है या आपको किसी तरह की जलन महसूस होती है, तो एलोवेरा जेल एक बेहतरीन ऑप्शन है. ये स्किन को कूलिंग और हीलिंग इफेक्ट देता है, इंफ्लेमेशन कम करता है और स्किन को एक माइल्ड शाइनी लुक देता है. एलोवेरा जेल को दूध के बाद सीधे लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें. प्रस्‍तुत‍ि : रोहित कुमार

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.