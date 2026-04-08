How to spot a cheating partner: रिश्तों में भरोसा एक कांच की तरह होता है, जो एक बार चटक जाए तो उसे जोड़ना नामुमकिन हो जाता है. शादीशुदा जिंदगी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज के दौर की एक कड़वी हकीकत बनती जा रही है. अक्सर पत्नियों को लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पति के व्यवहार में आ रहे छोटे-छोटे बदलाव कुछ और ही कहानी बयां कर रहे होते हैं. अगर आपको भी अपने पार्टनर के बर्ताव में कुछ अजीब महसूस हो रहा है, तो इन इशारों या हिंट्स को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है.

आखिर क्यों बदलते हैं पति के तेवर?

अफेयर चाहे भावनात्मक हो या शारीरिक, इंसान के स्वभाव में बदलाव आना तय है. जब कोई पुरुष घर के बाहर किसी नए रिश्ते में जुड़ता है, तो उसका अपने घर और पत्नी के प्रति नजरिया बदलने लगता है. यह बदलाव रातों-रात नहीं आता, बल्कि छोटे-छोटे संकेतों के रूप में सामने आता है.

पति की इन आदतों पर रखें नजर:

हर जगह ले जाते हैं फोन : ऐसे में फोन सबसे बड़ा राजदारबना जाता है. क्‍योंकि यही वह जर‍िया है जि‍ससे कि वे दूसरे इंसान से जुड़े हैं. अगर आपके पति अचानक अपने फोन को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं, तो यह पहला बड़ा हिंट है. फोन का पासवर्ड बदल देना, फोन को हमेशा उल्टा रखना या बाथरूम में भी फोन ले जाना इस बात का संकेत है कि वे आपसे कुछ छिपा रहे हैं. देर रात तक चैटिंग करना और आपके आने पर फोन रख देना भी इसी का हिस्सा है. दिखावे वाला प्यार या बेवजह का गुस्सा : अक्सर अफेयर में होने पर पति दो तरह का व्यवहार करते हैं. या तो वे अपनी गलती छुपाने के लिए अचानक आप पर बहुत ज्यादा प्यार लुटाने लगेंगे और महंगे तोहफे लाएंगे. या फिर वे छोटी-छोटी बातों पर आपसे झगड़ा करेंगे ताकि उन्हें घर से बाहर जाने का बहाना मिल सके. बेवजह की कमियां निकालना भी एक तरीका है ताकि वे खुद को सही साबित कर सकें. ऑफिस का काम और मीटिंग्स का बहाना : अचानक से ऑफिस में काम बढ़ जाना, देर रात तक मीटिंग्स होना या अक्सर बिजनेस ट्रिप पर जाना एक पुराना लेकिन ठोस संकेत है. अगर आपके पति घर आने के समय को लेकर बहाने बनाने लगें और पूछने पर चिढ़ जाएं, तो समझ लीजिये कि वे अपना वक्त कहीं और बिता रहे हैं. Also Read: टोल्यामोरी रिलेशनशिप का नया ट्रेंड या धोखे का नया नाम? जानिए Tolyamoori डेटिंग का खेल लुक्स और पर्सनैलिटी पर अचानक ध्यान देना : अगर आपके पति सालों तक अपनी फिटनेस या कपड़ों को लेकर लापरवाह रहे हैं और अचानक वे जिम जाने लगें, नए परफ्यूम और स्टाइलिश कपड़ों पर पैसा खर्च करने लगें, तो यह बदलाव किसी खास को इम्प्रेस करने के लिए हो सकता है. शारीरिक और भावनात्मक दूरी : जब कोई तीसरा रिश्ते में आता है, तो पति-पत्नी के बीच की नजदीकी खत्म होने लगती है. अगर आपके पति आपसे बात करना कम कर दें, आपकी बातों में दिलचस्पी न लें और फिजिकल करीब आने से बचने लगें, तो यह एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है. बहुत ज्‍यादा प्‍यार द‍िखाना : कई बार जब साथ को दूसरी जगह से प्‍यार और साथ म‍िलने लगता हैै,तो वह झगड़ालू होने के उलट शांत भी हो सकता है. या यूं कह लें‍ कि आपको उनके व्‍यवहार पर शक न हो इसके ल‍िए वह ज्‍यादा प्‍यार और केयर द‍िखाने लगता है. तो अगर वे ब‍िना किसी खास वजह के अचानक से ज्‍यादा प्‍यार द‍िखा रहे हैं, तो भी आप उन पर शक कर सकती हैं.

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यहां हमने आपको ऐसी बहुत सी वजहें दी जो आपको उन पर शक करने के लि‍ए पर्याप्‍त लग सकती हैं. लेकिन अपने र‍िश्‍ते को एक लेख तक सीम‍ित न रखें. अपने व‍िवेक का इस्‍तेमाल करें और हालात को समझें. उनसे लड़ना शुरू न कर दें. यहां हम बता रहे हैं कि अगर आपको उन पर शक हो रहा है तो आपको क्‍या करना चा‍ह‍िए-

क्या करें जब मिले ऐसे संकेत?

इन संकेतों का मतलब यह नहीं कि आप तुरंत झगड़ा शुरू कर दें.

सबसे पहले सबूत इकट्ठा करें और शांति से उनसे बात करने की कोशिश करें.

कई बार गलतफहमी भी रिश्तों को खराब कर देती है, इसलिए सच जाने बिना कोई बड़ा कदम न उठाएं.

अगर शक यकीन में बदल जाए, तो प्रोफेशनल काउंसलर या परिवार के बड़ों की मदद लेना सही रहता है.

कुल म‍िलकार

रिश्ता कोई भी हो, पारदर्शिता सबसे जरूरी है. अगर आपको अपने पति के व्यवहार में ऊपर बताए गए हिंट्स मिल रहे हैं, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें. सचेत रहना और सही समय पर बात करना ही आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा.