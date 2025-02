Right Way To Add Ginger In Tea: अधिकांश लोगों की सुबह की शुरुआत चाय के गर्म गर्म प्याले के साथ होती है. कुछ लोगों के लिए चाय हर तरह के स्ट्रेस से निजात पाने का तरीका है. तो, कुछ लोगों के लिए चाय का प्याला सिरदर्द या सर्दी जुकाम में राहत पाने का जरिया होता है. इस चाय को लोग अलग अलग फ्लेवर में भी पसंद करते हैं. जिसमें सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फ्लेवर होता है अदरक वाली चाय (Benefits Of Ginger Tea Daily) यानी कि जिंजर टी. कोई अदरक को खल बत्ते में डालकर कूट कर चाय में मिलाता है. तो, कोई अदरक (Chay Me Adrak Dalne Ke Fayde) को कद्दूकस करके चाय में डालता है. इन दो अलग अलग तरीकों में से कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है. और, क्या वाकई इन तरीकों का असर चाय के जायके पर भी पड़ता है. चलिए जानते हैं चाय में अदरक डालने का सही तरीका (Chay Me Adrak Kab Dale) और सही समय.

इस तरह न डालें अदरक (Don't Put Ginger In Tea In This Way)

चाय में अदरक डालते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें. हम यहां आपको जो तरीका बता रहे हैं. उस तरीके से अगर आप चाय में अदरक मिक्स करेंगे. तो, कम अदरक में भी आपको ज्यादा बेहतरीन फ्लेवर और जायका मिल सकेगा.

अदरक को अच्छे से धोने के बाद ही यूज करें. चाय में अदरक को छिलके समेत बिलकुल न डालें.

अदरक को चाकू की मदद से काट कर चाय में यूज न करें. ऐसा करने से अदरक के टुकड़े बड़े रह जाते हैं. और, चाय में ठीक से स्वाद नहीं आ पाता.

अगर आप चाय में अदरक डालने के लिए, अदरक को कूटते हैं. तो इसमें भी नुकसान ही होता है. असल में कूटने से अदरक का बहुत सा रस खलबत्ते में या कूटने वाली सरफेस पर ही रह जाता है.

इससे चाय में अदरक का पूरा रस नहीं जा पाता. जिस वजह से या तो अदरक ज्यादा लेनी पड़ती है या फिर चाय में फ्लेवर कम मिलता है.

चाय में अदरक डालने का सही तरीका (Right Way To Put Ginger In Tea)

चाय में अगर अदरक का भरपूर फ्लेवर चाहिए तो अदरक को बारीक किसनी से कद्दूकस करने के बाद यूज करें.

बारीक किसनी से किसने पर अदरक एकदम बारीक हो जाता है.

इस प्रोसेस से अदरक का रस भी ज्यादा वेस्ट नहीं होता.

बारीक किसी अदरक चाय में डालने से कम उबालने के बाद भी चाय में उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाता है

चाय में कब डालें अदरक? (Right Time To Put Ginger In Tea)

कुछ लोग चाय बनाते समय बड़ी गलती करते हैं. वो लोग पानी, दूध, चायपत्ती, शक्कर और अदरक एक साथ डालकर चाय बनने रख देते हैं.

कुछ लोग इतनी जल्दबाजी में चाय बनाते हैं, कि सब कुछ एक साथ डालने के बाद चाय उबलने भर का इंतजार करते हैं. एक उबाल के बाद चाय छान लेते हैं.

चाय बनाने का सही तरीका ये है कि आप पहले पानी गर्म होने रख दें. इसमें शक्कर और चाय पत्ती डालें.

एक उबाल आने के बाद आप इसमें किसी हुई अदरक मिक्स करें. और, कुछ मिनटों के लिए चाय को उबलने दें. अगर इस बीच चाय को ढांक देंगे तो फ्लेवर और भी अच्छा आएगा.

आखिरी में दूध डालें और चाय में एक बार और उबाल आने दें. इस तरह चाय बनाने पर आप को दूध की महक भी नहीं आएगी और चाय का जायका भी लाजवाब लग सकता है.