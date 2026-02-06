Reddit यूजर ने पूछी ऐसी पहेली जो घूमा देगी दिमाग, आइंस्टीन से तेज होगा जवाब देने वाले का दिमाग, 99.9% लोग हो जाते हैं फेल

Best Riddles Reddit With Answers: एक बार फिर रेडिट अपने एक पोस्ट को लेकर चर्चा में बना हुआ है, लेकिन इस बार यह पोस्ट किसी गॉसिप से जुड़ा नहीं है, बल्कि लोगों का दिमाग घूम रहा है. अगर आप भी पहेलियों के शौकीन हैं और इन्हें सॉल्व करना पसंद करते हैं, तो आपके लिए यह पोस्ट काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है. हाल ही में एक यूज़र ने इस प्लेटफॉर्म पर एक पहेली पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, “क्या किसी को इसका उत्तर पता है?” बस फिर क्या था… जवाब ढूँढते-ढूँढते लोगों का दिमाग घूम गया.

Riddle Time

"There's a woman on a boat in a lake, wearing a coat. In this riddle, I have told you her name. What is it?"

हिंदी में,

“एक महिला झील में एक नाव पर खड़ी है और एक कोट पहने हुई है। इस पहेली में मैंने आपको उसका नाम बताया है। उसका नाम क्या है?”

जैसे ही लोगों ने यह पहेली देखी, उन्होंने अपने-अपने जवाब कमेंट सेक्शन में भरने शुरू कर दिए. आइए एक नज़र डालते हैं उन मजेदार प्रतिक्रियाओं पर

एक यूज़र ने लिखा, “कोट पहने है”

दूसरे ने अनुमान लगाया, “उत्तर है टीना”

तीसरे यूज़र ने मज़ाक में कहा, “झील में नाव… शायद"

इतनी देर दिमाग लगाने के बाद आखिर एक यूज़र ने कमेंट किया

“गूगल कर लिया… यह कैसा नाम है थेरेसा"

क्या आपको उत्तर मिल गया?

कमेंट सेक्शन तो मजेदार जवाबों से भर गया, लेकिन असली सवाल यह है क्या आपको यह उत्तर मिला? और अगर मिला भी, तो इसे ढूँढने में कितना समय लगा?

ऐसी पहेलियाँ केवल दिमाग ही नहीं चलवातीं, बल्कि हल करने में भी खूब रोमांच देती हैं. Reddit पर ऐसे रिडल्स हमेशा चर्चा में रहते हैं और लोगों के क्रिएटिव जवाब देखकर मज़ा दोगुना हो जाता है.

