How To Travel With Your Pets Easily: कुत्ते-बिल्ली सिर्फ हमारे पालतू जानवर ही नहीं होते हैं बल्कि फैमिली का हिस्सा होते हैं. इनसे बिछड़कर कोई भी घूमना नहीं पसंद करेगा. सभी को लगेगा कि वो अपने साथ अपने पेट्स को भी लेकर घूमने जाएं, जिससे उनकी चिंता तो कम हो ही साथ ही उनको और ज्यादा मजा आए. इसको देखते हुए ही अब तो ट्रैवलिंग इंडस्ट्रीज ने भी पेट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए ही पैकेजेस बनाने शुरू कर दिए हैं (Travel Packages For Pet Owners And Their Pets). अब कई सारे पेट-फ्रेंडली होटल्स देखने को मिलते हैं (Pet-Friendly Hotels Are Good For Your Pets), साथ ही कुछ ऐसी फ्लाइट्स भी हैं जिसमें आप अपने पेट्स को लेकर जा सकते हैं. अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि, अपने पेट्स को कैसे लेकर जाएं या आप कुछ ऐसी टिप्स ढूंढ रहे हैं, जिससे आपके साथ आपका पेट भी जा पाए. तो अब परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आज हम आपके लिए कुछ ऐसी एक्सपर्ट्स एडवाइसेज और टिप्स लेकर आए हैं, जिनकी मदद से आप अपने पेट्स को आराम से अपने साथ ट्रैवलिंग के लिए ले जा पाएंगे (Pet-Friendly Vacation Tips For Pet Parents). चलिए उन टिप्स एंड हेल्पफुल एडवाइसेज के बारे में जानते हैं.

पेट्स को ट्रैवलिंग के लिए क्यों ले जाते हैं लोग? (Why People Bring Their Pets With Them For Travelling)



बात करें कि लोग अपने पेट्स को अपने साथ वेकेशंस में क्यों ले जाना चाहते हैं, तो इसके कई सारे कारण हैं. सबसे पहले लोग अपने पेट्स को अकेला घर पर छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं रहता है. इसके बाद अपने पेट्स के साथ लोग मेमोरीज बनाना चाहते हैं, अपने पेट्स को भी एडवेंचर फील करवाना चाहते हैं. इसके अलावा भी कई कारण होते हैं.

पेट्स के साथ ट्रैवलिंग पर किन बातों का रखें ध्यान?

हेल्थ चेकअप



पेट्स को अगर ट्रैवलिंग के लिए अपने साथ ले जा रहे हैं, तो आपको कई सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी है. अपने पेट को ले जाने से पहले उसका हेल्थ चेकअप करवाएं. अगर आपका पेट हेल्दी नहीं है तो कोशिश करें कि उसको अपने साथ ना ले जाएं, या तो पूरी व्यवस्था के साथ जाएं. अपने पेट के हेल्थ के साथ-साथ ये भी ध्यान दें कि उसको किस चीज की जरूरत हो सकती है और किस चीज की नहीं. ध्यान दें कि, क्या वो सोशल बटरफ्लाई है, जो हर जगह जाना पसंद करे और सभी लोगों से मिलना पसंद करे. ये पूरी तरह से आपके पेट पर निर्भर करता है.

सही समय का इंतजार



कभी-कभी अकेले जाना भी आपके लिए अच्छा साबित होता है. अगर आपको लगता है कि ट्रैवलिंग से आपका पेट परेशान हो जाएगा, तो कोशिश करें कि आप उसके बिना ही जाएं. आप अपने पेट को अपने साथ ले जाने से अच्छा है कि उसके लिए एक पेट सिटर ढूंढ लें जो उसका ध्यान रखेगा. अपने पेट को ले जाने से पहले आप सारी चीजें लिख लें, क्योंकि कई बार होता है कि पेट लवर्स अपने साथ पेट्स ले जाना चाहते हैं लेकिन ट्रैवलिंग पेट्स के लिए परेशानी बन सकती है. इसलिए अपने पेट को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाएं.

ट्रैवलिंग मोड पर दें ध्यान



अगर आप अपने पेट को ले जाना चाहते ही हैं, तो सबसे पहला फैसला होना चाहिए कि आप उसको लेकर कैसे जाएंगे. अपनी डेस्टीनेशन के लिए आप किस तरह का मोड चुनेंगे. इसके लिए रोड ट्रिप भी बेस्ट है. इसमें आप उतने ब्रेक्स ले सकते हैं, जितने ब्रेक्स आपके पेट को चाहिए होंगे. आप इमरजेंसी में ड्राइव करके अपने आसपास के वेट्रीनरी हॉस्पिटल भी जा सकते हैं. अगर आप प्लेन में जाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा. हालांकि, ड्राइविंग हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकती है, तो आप शायद फ्लाइट पर फोकस करें लेकिन नॉन-सर्विस एनिमल वाली फ्लाइट में थोड़ी मुश्किल हो सकती है. हर एयरलाइन के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. कोशिश करें कि आप पेट फ्रेंडली एयरलाइंस की फ्लाइट ही चुनें.