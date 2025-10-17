विज्ञापन

AI रिलेशनशिप्स से लेकर पॉकेटिंग तक... डेटिंग की दुनिया में आ रहे हैं ये नए-नए ट्रेंड, कर देंगे आपको हैरान

आज के दौर में लोग घोस्टिंग, सिचुएशनशिप्स को काफी आम बात मानने लगे हैं. ऐसे में आज हम आपको समय के साथ बढ़ते और हैरान कर देने वाले डेटिंग ट्रेंड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज के युग में हर किसी को जानना चाहिए.

Dating Trends

AI रोमांस से लेकर वर्चुअल रियलिटी फर्स्ट डेट तक डेटिंग की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कदम रख लिया है. इसके चलते आजकल डेटिंग का सफर काफी अजीबोगरीब बनता जा रहा है. इस दौर में लोग घोस्टिंग, सिचुएशनशिप्स को काफी आम बात मानने लगे हैं. वहीं, रिश्ते बनाने और तोड़ने के तरीके भी बदलते जा रहे हैं. ऐसे में आज हम आपको समय के साथ बढ़ते और हैरान कर देने वाले डेटिंग ट्रेंड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज के युग में हर किसी को जानना चाहिए. 

AI रिलेशनशिप्स

दुनिया के हर क्षेत्र की तरह अब AI डेटिंग में भी आ गया है. आजकल AI साथी आ चुके हैं जो उन लोगों के लिए सच्चे पार्टनर बन रहे हैं जो बिना किसी झंझट के अच्छा रिश्ता चाहते हैं. अब चाहे बिना झिझक फ्लर्ट करना हो या कोई सलाह लेनी हो लोग AI की तरफ बढ़ रहे हैं.

ब्रेडक्रंबिंग (Breadcrumbing)

ब्रेडक्रंबिंग वो परिस्थिति होती है जब एक व्यक्ति सामने वाले को बस कंफ्यूजन में रखता है. इसमें सामने वाला सोचता है कि क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं. लेकिन ऐसा करने वाला इमोशनली गेम ही खेल रहा होता है. इसे 'टाइमपास' भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें व्यक्ति कभी भी कभी सीरियस कमिटमेंट नहीं करता.

पॉकेटिंग (Pocketing)

अगर आपका पार्टनर आपको कभी अपने करीबी लोगों से नहीं मिलवाता या रिश्ते को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से अलग रखने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि आपके साथ धोखा हो रहा है. यह उनका तरीका है कि वे चीजों को कैज़ुअल रखें, या साथ ही दूसरे लोगों को डेट भी करें, और अगर चीजें जल्दी नहीं बदलतीं, तो यह आपके लिए दूर जाने का संकेत भी हो सकता है.

बेंचिंग (Benching)

बेंचिंग का मतलब सचमुच यही है – आपको बेंच पर बिठाया जाता है, लेकिन फिर भी आपको एक ऑप्शन  के तौर पर रखा जाता है. वे आपको बिना कोई खास प्लान बनाए, बस आपको उत्साहित रखने के लिए ही मैसेज करेंगे. ऐसे में व्यक्ति तब आपको चुनता है जब वह अकेला या बोर हो रहा होता है.

लाउड लुकिंग (Loud Looking)

आजकल के दौर में लोग यह दिखाने से नहीं डरते और न ही शर्मिंदा होते कि वे सिंगल हैं और शादी के लिए तैयार हैं. यह ट्रेंड डेटिंग के इरादों को जोर-शोर से और गर्व से बताने पर आधारित है. ऐसे में व्यक्ति खुलेआम फ्लर्ट करने वाले इंस्टाग्राम पोस्ट, बोल्ड डेटिंग ऐप बायो डालते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

