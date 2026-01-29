विज्ञापन

Milk Ice Cubes: चेहरे पर दूध के आइस क्यूब्स लगाने के क्या फायदे हैं?

Is Milk Ice Cubes Good For The Face: दूध में मौजूद विटामिन, प्रोटीन और लैक्टिक एसिड स्किन को पोषण देने के साथ उसे ग्लोइंग बनाते हैं.

How to make milk ice cubes for face whitening?

Is Milk Ice Cubes Good For The Face: चेहरे की गलो बढ़ाने के लिए अब महंगे प्रोडक्ट नहीं सिर्फ दूध की जरूरत होगी, दूध सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि स्किन को चमकदार बनाने में भी सहायक है. दूध में मौजूद विटामिन, प्रोटीन और लैक्टिक एसिड स्किन को पोषण देने के साथ उसे ग्लोइंग बनाते हैं. जब इसे आइस क्यूब के रूप में चेहरे पर लगाया जाता है, तो इसके फायदे और भी बढ़ जाते हैं. यहां जानें दूध के आइस क्यूब लगाने के क्या फायदे हैं?

चेहरे पर दूध के बर्फ के टुकड़े लगाने से क्या होता है?

रिलैक्सेशन: दूध के आइस क्यूब चेहरे पर रगड़ने से स्किन को तुरंत कूलिंग मिलती है और जलन शांत होती है, जो लोग सनबर्न की दिक्कत से परेशान हैं, उनके लिए यह बेहद राहत देने वाला उपाय है.

नेचुरल ग्लो: दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड एक एक्सफोलिएटर का काम करता है. यह स्किन की ऊपरी डल परत को हटाकर अंदर की चमकदार त्वचा को बाहर लाता है. ऐसे में अगर आप लगातार कुछ दिनों तक इसे चेहरे पर लगाते हैं, तो नेचुरल ग्लो पा सकते हैं.

पोर्स को टाइट करना: मिल्क आइस क्यूब चेहरे पर लगाने से स्किन के पोर्स टाइट होते हैं और चेहरा स्मूद दिखता है और मेकअप भी लंबे समय तक टिका रहता है.

पिंपल: दूध के आइस क्यूब एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है, जो चेहरे की सूजन और लालिमा को कम करने में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं. इसको चेहरे पर लगाने से पिंपल वाली स्किन को भी शांत किया जा सकता है.

दूध के आइस क्यूब कैसे बनाएं?

3 से 4 चम्मच कच्चा दूध लें, इसमें 1–2 बूंद गुलाबजल मिला सकते हैं, फिर इसे आइस ट्रे में भरकर फ्रीज़र में जमा दें और जमने के बाद चेहरे पर लगाएं. 

