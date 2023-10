मूली के साथ भूलकर भी ना खाएं ये 5 चीजें नहीं तो जहर का काम करेंगी, सेहत को होगा नुकसान

Radish Side Effects In Hindi: मूली के साथ ये चीजें नहीं खानी चाहिए.

Foods To Avoid With Radish: आप अक्सर सलाद में मूली (radish) का इस्तेमाल करते होंगे. बहुत लोग मूली (muli) का पराठा खाना भी पसंद करते हैं. लेकिन आपको बता दें की मूली खाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है. मूली खाते समय की गई है ये गलतियां आप पर भारी पड़ सकती है. ऐसी कुछ चीजें हैं जिसे मूली के साथ आपको भूलकर (foods not to eat with radish) भी नहीं खाना चाहिए नहीं तो आपकी सेहत पर गलत असर पड़ेगा और आपकी तबीयत खराब हो सकती है. तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो फूड्स जिन्हें मूली के साथ आपको खाने से करना है परहेज.

मूली के साथ क्या नहीं खाना चाहिए | What Not To Eat With Radish

करेला