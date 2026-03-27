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गर्मियों में किसी अमृत से कम नहीं मटके का पानी, यहां जानें इसे पीने के 3 बड़े फायदे...

Matke Ke Pani Ke Fayde: अगर आप इस गर्मी फ्रिज का पानी छोड़ मटके का पानी पीते हैं, तो शरीर को कई फायदे पहुंचा सकते हैं. आइए जानते हैं, मटके का पानी क्यों पीना चाहिए?

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गर्मियों में किसी अमृत से कम नहीं मटके का पानी, यहां जानें इसे पीने के 3 बड़े फायदे...
मिट्टी के मटके में पानी पीने से क्या होता है?

Matke Ke Pani Ke Fayde: गर्मियों के मौसम में ठंडा पानी पीने का मजा ही कुछ अलग है और अगर वो पानी मटके का हो तो क्या कहने. मटके में रखा पानी न सिर्फ स्वाभाविक रूप से ठंडा होता है, बल्कि इसके स्वास्थ्य लाभ भी कमाल के हैं. ऐसे में अगर आप इस गर्मी फ्रिज का पानी छोड़ मटके का पानी पीते हैं, तो शरीर को कई फायदे पहुंचा सकते हैं. आइए जानते हैं, मटके का पानी क्यों पीना चाहिए?

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क्यों पीना चाहिए मटके का पानी?

पेट के लिए कमाल: गर्मियों में मटके का पानी पीने से एसिडिटी, गैस और अपच जैसी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है, जो भी व्यक्ति पेट से जुड़ी दिक्कतों से परेशान रहता है, उसके लिए मटके का पानी एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है.

शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है: नियमित रूप से मटके का पानी पीने से शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जा सकता है, स्किन को त्वचा साफ और ग्लोइंग बनाया जा सकता है. यह एक तरह से नेचुरल डिटॉक्स वॉटर की तरह काम करता है.

इम्यूनिटी बढ़ाता है: फ्रिज का पानी बहुत ठंडा होता है और गले की नाड़ियों को सिकोड़ देता है, जिससे बार-बार गला खराब होने का खतरा रहता है. वहीं, अगर बात करें मटके के पानी की, तो यह शरीर के लिए अच्छा माना जाता है. इसे पीने से गला सुरक्षित रहता है, सर्दी-जुकाम जैसी दिक्कतों से राहत मिलती है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है.

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मटके का पानी पीते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

  • मटका हर 7 से 10 दिन में साफ जरूर करें
  • ज्यादा पुराना पानी पीने से बचें
  • पानी हमेशा ढककर रखें
  • मटके को सीधे धूप में न रखें

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