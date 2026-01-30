खुद की शादी से कमाने का मौका! इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर बन सकते हैं लाखों के मालिक

Make Money On Your Wedding: घर बनाने और शादी करने में इंसान की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी चुटकियों में खत्म हो जाती है. यहां तक कि कई लोग घर खरीदने, बनाने और शादी करने के लिए लोन तक लेते हैं और फिर जिंदगीभर उसकी ईएमआई चुकाते रहते हैं. मिडिल क्लास फैमिली के लिए शादी करना एक बहुत बड़ा बोझ होता है, क्योंकि उसके लिए पैसों का इंतजाम करना बहुत मुश्किल होता है. बडे़-बड़े स्टार्स एक दो दिन की शादी के लिए करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा देते हैं. अनंत अंबानी, अनुष्का शर्मा-विराट कोहली, रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण समेत कई सेलेब्स हैं, जिन्होंने अपनी शादी में करोड़ों रुपया खर्च किया है. इनके पास तो बेशुमार दौलत है, लेकिन अगर आप चाहते हैं आप अपनी शादी से पैसा कमाए तो सोचो कैसा होगा.

शादी से ऐसे कमाओ पैसा? (Make Money On Your Wedding)

यह बात सुनकर आपको जरूर अचंभा हुआ होगा कि शादी करने में पैसा खर्च होता है, लेकिन शादी करके पैसा कमाओ यह कौन सी स्कीम है. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि शादी करके कैसे पैसा कमा सकते हैं. दरअसल, विदेशियों को अलग-अलग कल्चर को देखना बहुत अच्छा लगता है और विदेशों में एक चलन बना गया कि वह भारत में होने वाली शादियों में आकर उनका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और इसके लिए वो चार्ज भी करते हैं. यह कोई मजाक नहीं है. अगर आप अपनी शादी की डेट इस वेबसाइट (www.joinmywedding.com) पर रजिस्टर करते हैं तो विदेशी लोग आपकी शादी में आकर चार चांद लगा देंगे और आपके रिश्तेदार भी विदेशी मेहमानों को देखने के बाद शॉक्ड हो जाएंगे.

कितना पैसा मिलेगा ? (Invite Foreigner In Your Wedding)

इस वेबसाइट पर आकर विदेशी आपकी शादी का टिकट खरीदकर अटैंड करने आएंगे. विदेशियों को खासकर इंडियन वेडिंग में आने का बहुत शौक होता है. भारत में शादी में शामिल होने के लिए प्रति विदेशी नागरिक 250 डॉलर (22,200 रुपये) चार्ज करता है. मान लो दस विदेशी लोग शादी अटैंड करने पहुंच गए तो आप अपनी ही शादी से 2,22,000 रुपये कमा सकते हैं. मतलब शादी का बहुत सारा खर्चा इस कमाई से ही निकला जाएगा. इसलिए याद रहे जब भी आप या आपके घर में कोई, रिश्तेदारी और यार-दोस्त में कोई भी शादी करें तो पैसा कमाने के लिए इस वेबसाइट पर जरूर रजिस्टर करें. अब इस फायदेमंद स्कीम पर लोग क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, चलिए जानते हैं.

लोगों के रिएक्शन (Indian Wedding Foreigner Guest)

इस पर एक यूजर का कहना है कि शादी को भी बिजनेस बना दिया है. दूसरे यूजर ने लिखा है, मैं तो इसे अभी सेव कर लेती हूं शादी के टाइम पर काम आने वाली है. तीसरे ने लिखा है, क्या सच में ऐसा भी हो सकता है? एक और लिखता है, मेरा बेटा तो अभी 18 साल का ही है, पता नहीं ऐसा तब तक रहेगा या भी नहीं. एक अन्य ने लिखा है, लगता है अब मुझे चार शादियां करनी होगी'. एक और लिखता है, क्या बात कर रहे हो भाई, रिश्तेदार तो आते नहीं है, विदेशी मेहमान कैसे आ जाएंगे शादी में'. अब लोग इस रील पर ऐसे ही शॉकिंग और मजेदार कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं.

