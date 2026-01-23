Styling Tips For Heavy Bust: कौन सी कुर्ती आपको स्लिम दिखाती है, टिप्स जिनसे आप दिख सकती हैं स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट

Kurtis For Heavy Bust: हर महिला का बॉडी टाइप अलग होता है, यही कारण है हर किसी पर हर स्टाइल सही नहीं लगता है. अक्सर हेवी बस्ट वाली लड़कियों को कपड़े चुनने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. गलत फिटिंग और गलत पैटर्न वाली कुर्ती कई बार ऊपरी हिस्से को और भी भारी दिखा देती है. इसलिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसी स्टाइलिंग टिप्स लेकर आए हैं, जिन्हें फॉलो कर आप अपने लुक में स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट फ़ील कर सकती हैं.
कपड़ों में पतले कैसे दिखें?
V-Neck या Sweetheart Neck चुनें: V-Neck या Sweetheart Neck चुनें: यह दोनों नेक्लाइन नेक के हिस्से को लंबा दिखाकर पूरे लुक में बैलेंस बनाती हैं. हेवी बस्ट वाली लड़कियों वाली लड़कियों के लिए यह अच्छी मानी जाती हैं. एलिगेंट और सॉफ्ट लुक के लिए आप Sweetheart नेक चुन सकते हैं.
A-Line कुर्ती: A-Line वाली कुर्तियां ऐसी होती हैं, जो ऊपर से फिट वाली होती हैं और नीचे से हल्की फ्लेयर वाली होती है. हेवी बस्ट वाली लड़कियों के बेहतरीन मानी जा सकती है क्योंकि यह सुंदर के साथ सिम्पल लुक देता है. इस तरीके की कुर्ती को पहनकर चलने में दिक्कत नहीं आती और शरीर पर तनाव भी नहीं पड़ता है.
Empire Cut कुर्ती: Empire Cut पेट की शेप को कवर कर लेता है, बस्ट के वजन को विजुअली कम दिखाता है और लुक को सिम्पल भी रखता है. अगर आप हमेशा क्या पहनूं और क्या न पहनूं को लेकर दुविधा में रहते हैं, तो Empire Cut को चुन सकते हैं. यह बेहद आरामदायक साबित हो सकती है.
इसे भी पढ़ें: इस ब्रेंड के एक बैग की कीमत में दुबई का बड़ा अपार्टमेंट खरीद सकते हैं आप, जितना पुराना उतना महंगा, अमीशा पटेल के पास करोड़ों का कलेक्शन
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं